Le coup sûr : l’OL rebondit

C’est un déplacement délicat qui attend Lyon samedi. Car Nice a mis fin à une série de huit matchs sans succès, toutes compétitions confondues, en allant s’imposer à Nîmes dans la semaine (0-2). Mais les Aiglons, toujours privés de plusieurs joueurs importants (Atal, Lees-Melou, Dolberg, Dante…), restent très fragiles. Et l’OL ne fera pas toutes les semaines des cadeaux comme Brest a pu en bénéficier il y a quelques jours (2-2). Invaincus depuis douze matchs, les joueurs de Rudi Garcia présentent l’un des meilleurs bilans à l’extérieur (quinze points pris en huit matchs, une seule défaite), où ils restent sur un succès contre le PSG (0-1).

Après avoir fait tourner contre Brest, le onze type sera de sortie, avec le retour de Kadewere, Depay ou encore Paqueta, les hommes en forme du moment. L’OGCN a déjà perdu quatre fois à domicile cette saison en L1 et reste sur cinq défaites consécutives à l’Allianz-Riviera. Pour nous, Lyon va prolonger cette série et venir s’imposer à Nice.

Notre pari - Lyon bat Nice @1,57

Tino Kadewere avec Lyon face au PSG Crédit: Getty Images

Le coup à tenter : du spectacle pour le choc en Bundesliga

Cela fait longtemps que l’hégémonie du Bayern Munich n’avait pas été autant contestée en Bundesliga. Le champion d’Europe et d’Allemagne en titre joue gros chez Leverkusen, leader invaincu du championnat après douze journées, qui compte un petit point d’avance sur les Bavarois et Leipzig. Accroché à trois reprises sur ses cinq derniers matchs de Bundesliga, le Bayern a l’occasion de remettre les points sur les “i”. Pour cela, il faudra que la meilleure attaque de Bundesliga (37 buts marqués en douze matchs) parvienne à faire craquer la deuxième meilleure défense (10 buts encaissés pour le Bayer) et un adversaire qui a remporté neuf de ses dix derniers matchs, toutes compétitions confondues.

Les rencontres entre les deux équipes sont souvent riches en buts (3,5 buts en moyenne sur les huit derniers matches toutes compétitions confondues) : le Bayern s’est imposé trois fois ces quatre dernières saisons à Leverkusen et passe rarement à côté des grands rendez-vous. Pour nous, même si Leverkusen pourrait donner quelques sueurs froides aux Munichois, les coéquipiers de Robert Lewandowski vont s’imposer dans ce choc.

Notre pari - Le Bayern Munich bat le Bayer Leverkusen et les deux équipes marquent @2,50

Le gros coup : le LOSC en patron

Le PSG est-il capable de remettre les pendules à l’heure à Lille ? Vu les dernières prestations des Parisiens, on peut sérieusement en douter. Surtout qu’en face, le LOSC s’est montré très costaud depuis le début de la saison et semble parfaitement armé pour résister aux individualités parisiennes. L’actuel leader du championnat est toujours invaincu à domicile (six victoires, deux nuls), où il n’a encaissé que quatre buts, et peut compter sur un effectif quasiment au complet, avec Sanches en seul absent de marque. En face, le 5-3-2 mis en place par Tuchel ces dernières semaines au PSG n’emballe pas vraiment les foules.

L’absence de Neymar, qui a souvent fait mal aux Lillois ces dernières saisons, complique un peu plus la donne pour Paris. Mbappé ou Kean pourraient se casser les dents sur le solide bloc du LOSC et la défense parisienne, loin d’être une assurance tous risques, va souffrir contre Yilmaz, David, Bamba, Ikoné voire le joker de luxe Yazici. Autant d’éléments qui nous poussent à voir un succès de Lille dans ce choc de la 16ème journée.

Notre pari - Le LOSC bat le PSG @3,85

