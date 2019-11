Strasbourg enfonce Lyon

Difficile de savoir quoi penser et surtout à quoi s’attendre de cet OL version Rudi Garcia. Les Gones ont affiché de terribles lacunes lors de leurs deux derniers déplacements, à Marseille (2-0) et en Ligue des champions cette semaine sur la pelouse du Zénith (2-0). Sans Depay, son capitaine, cet OL est inoffensif : à voir si le retour espéré du Néerlandais ce week-end changera la donne. Car en face, Strasbourg est en pleine forme.

Les Alsaciens, qui pourront compter sur un groupe au complet pour ce match, semblent avoir digéré leur début de saison et l’enchaînement des matchs avec la Ligue Europa, grâce à leur bonne forme du moment à la Meinau (série en cours de quatre victoires). Le RCS a remporté trois de ses quatre derniers matchs et reste sur deux larges succès devant Nîmes (4-1) et à Amiens (0-4), des équipes, il est vrai, d’un autre calibre que Lyon. Mais la forme du moment des deux équipes et les nombreuses absences (Aouar, Thiago Mendes) ou joueur amoindris du côté de l’OL (Depay, Terrier) font pencher la balance du côté de Strasbourg pour nous avant cette rencontre.

Notre pari : Strasbourg bat Lyon @2,95

Moussa Dembélé face à LeipzigGetty Images

L’Atlético solide contre le Barça

Il y a longtemps que la Liga n’avait pas été aussi serré. Après treize journées, le Barça, le leader, ne compte “que” trois points d’avance sur l’Atlético Madrid, 4e. Les Catalans ont pourtant déjà été battus trois fois cette saison, par Bilbao, Grenade et Levante, à chaque fois à l’extérieur. Mais les Colchoneros accumulent de leur côté les nuls (sept), ce qui les ralentit considérablement alors qu’ils n’ont perdu qu’une fois en Liga. Les joueurs de Diego Simeone traversent une période difficile, avec seulement une victoire lors de leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues après leur défaite contre la Juventus Turin en Ligue des champions cette semaine (1-0).

Les Blaugrana, qui ont facilement disposé de Dortmund en C1 (3-1), sont un peu plus en confiance, eux qui ont remporté leurs trois derniers matchs. Mais de là à les imaginer réaliser un exploit au Wanda Metropolitano, qui risque de réserver un accueil compliqué à Antoine Griezmann, il y a un pas difficile à franchir. Tout simplement car l’Atlético est injouable ou presque à domicile : depuis août 2018, le club madrilène n’a perdu… qu’une fois devant son public (face au Real Madrid la saison passée), en 35 matchs officiels toutes compétitions confondues (pour 15 victoires et 9 nuls). Un partage des points, comme lors des deux dernières visites du Barça ici, semble écrit.

Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann se félicitent sous le maillot du FC Barcelone, le 24 septembre 2019.Getty Images

Le PSG comme chez lui à Monaco

Il y a quelques années, c’était une affiche pour le titre. Mais Monaco, 14e, n’est plus en mesure de titiller le PSG, large leader. Il faut d’ailleurs remonter à 2016 pour retrouver la trace d’un succès monégasque face à Paris, qui a remporté les neufs derniers matchs entre les deux équipes (15 points les séparent au classement). Les joueurs de Thomas Tuchel restent sur une prestation mitigée contre le Real Madrid, qu’ils ont tout de même accroché sans briller (2-2). Pas sûr qu’ils se feront bouger autant par Monaco, qui reste sur une défaite à Bordeaux (2-1) et qui devra faire sans Slimani, son meilleur passeur, suspendu. Les largesses défensives de l’ASM (18e défense de l’élite) pourraient en effet offrir des boulevards à l’armada offensive parisienne, où Neymar pourrait retrouver sa place et où Icardi voudra se faire pardonner sa prestation ratée à Madrid. Les dernières prestations de Monaco ne sont pas de nature à rassurer tandis que les stars du PSG arrivent généralement à hausser leur niveau de jeu dans ce genre d’affiche du dimanche soir. De quoi imaginer un large succès parisien à Louis-II, comme cela avait été le cas la saison passée (0-4).

Notre pari : le PSG bat Monaco par au moins 2 buts d’écart @2,20

