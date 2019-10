Nantes accroché au podium

Vainqueur à Lyon la semaine passée (0-1), le FC Nantes réalise un début de saison canon. Les Canaris pointent à la 3e place, à deux points du PSG, le leader, à l’aube de cette 9e journée de Ligue 1. Invaincus à domicile (trois victoires, un nul), les joueurs de Christian Gourcuff reçoivent l’OGC Nice avec l’objectif de confirmer leur bonne forme du moment. Les Aiglons marquent quelque peu le coup ces dernières semaines, à l’image du partage des points face à Lille le week-end dernier (1-1) : ils n’ont gagné qu’un seul de leurs quatre derniers match et restent sur deux revers à l’extérieur, à Montpellier (2-1) et Monaco (3-1). L’équipe de Patrick Vieira cherche encore des automatismes après avoir changé de visage en fin de mercato et a dû faire sans sa charnière Dante - Herelle ces dernières semaines. Le premier nommé est espéré pour ce match et son retour ne sera pas de trop. Nantes s’appuie sur une grosse défense en ce début de saison (5 buts encaissés, 2e défense de L1) à défaut de se montrer spectaculaire : une formule pour l’instant gagnante, que nous voyons se prolonger à la Beaujoire samedi, afin de permettre aux Canaris de mettre fin à une série de six matchs sans victoire face à cet adversaire.

Notre pari : Nantes bat Nice @2,05

Le Barça maître au Camp Nou

C’est un Barça reprenant petit à petit confiance qui va recevoir le FC Séville dans le cadre de la 8e journée de Liga. Vainqueurs à l’arrachée de l’Inter Milan mercredi en Ligue des champions (2-1), les Blaugrana restent sur trois succès consécutifs, toutes compétitions confondus : cela ne leur était plus arrivé depuis le 1er mai. Reste désormais à confirmer cette montée en puissance juste avant la coupure internationale. Après un bon début de saison, Séville marque le pas, en attestent ses deux défaites sur ses trois derniers matchs de Liga. Les coéquipiers de Lucas Ocampos ont abandonné la tête du championnat, qu’ils ont occupée en début de saison, et sont désormais à égalité de points avec le Barça. Un adversaire qu’ils n’ont plus battu depuis… 2010 sur sa pelouse. Sur cette période, les Catalans présentent un bilan incroyable de 13 victoires et seulement 2 petits nuls contre les Rojiblancos, qui comptent parmi leurs victimes préférées au Camp Nou ces dernières années. Ernesto Valverde pourra de plus aligner sa ligne d’attaque titulaire, avec Lionel Messi de retour de blessure et Luis Suarez qui a fait taire les critiques avec un doublé cette semaine en Ligue des champions. Difficile ici d’imaginer le FC Séville repartir de Catalogne avec autre chose qu’une défaite dans ses bagages.

Notre pari : Le Barça bat le FC Séville @1,53

Un derby sans vainqueur

Que peut-on attendre de ce derby entre Saint-Etienne et Lyon ? Difficile de le savoir. Les deux équipes ont emmagasiné un peu de confiance avec leurs derniers résultats : les Verts restent sur un succès à Nîmes en L1 (0-1) et un nul devant Wolfsbourg en Ligue Europa (1-1), tandis que l’OL a mis fin à une série de sept matchs sans victoire toutes compétitions confondues en allant s’imposant à Leipzig en Ligue des champions (0-2). De quoi calmer le jeu pour un temps autour de Sylvinho chez les Gones. Pour Ghislain Printant son homologue stéphanois, ce sursaut d’orgueil de son équipe n’aura pas suffi : c’est Claude Puel qui sera sur le banc à Geoffroy-Guichard dimanche, avec un seul entraînement avec ses nouveaux joueurs pour affronter son ancien club. Reste à voir quel impact cela auprès des Stéphanois, qui restent sur deux défaites à domicile dans le derby et qui n’ont plus battu leurs rivaux depuis février 2017. L’OL sera quasiment au complet (Cornet de Denayer manquent à l’appel), quand l’ASSE compte plusieurs blessés, sans compter Stéphane Ruffier, incertain mais parfaitement suppléé par Jessy Moulin ces deux derniers matchs. Mais à domicile, Sainté nous semble capable de résister à un possible retour en forme de ses rivaux. Entre deux équipes dans le doute, le match nul sera presque une bonne affaire pour tout le monde ici.

Notre pari : Match nul entre Saint-Etienne et Lyon @3,75

