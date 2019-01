Gauthier Ganaye devrait remplacer Rivere à la tête de l'OGC Nice

Selon plusieurs médias, Gauthier Ganaye devrait succèder à Jean-Pierre Rivère à la tête de l'OGC Nice. Le Français de 31 ans dirige actuellement le club de Barnsley, en 3e division anglaise, dont les actionnaires majoritaires sont ceux du club azuréen.

So Foot, Nice-Matin et L'Équipe ont annoncé dimanche l'arrivée du prochain président au 31 janvier, à la clôture du mercato, pour succéder à Jean-Pierre Rivère, qui a annoncé vendredi sa démission en même temps que celle de son directeur sportif, Julien Fournier, en raison de "divergences" avec les actionnaires majoritaires chinois et américains. Personne au club n'a pour l'heure confirmé l'information.

Gauthier Ganaye a été directeur juridique puis secrétaire général du RC Lens (L2) de 2013 à 2017 avant de rejoindre Barnsley, où il fut le plus jeune président d'un club anglais mais aussi le premier Français dans la fonction. Barnsley FC évolue cette saison en League One (D3 anglaise), et ses actionnaires majoritaires sont Chien Lee et Paul Conway, deux des quatre actionnaires de l'OGCN.

Des renforts annoncés

Dans l'édition de dimanche de Nice-Matin, Paul Conway refuse de commenter l'arrivée de Ganaye mais a rappelé que les actionnaires avaient "une stratégie à long terme, nous sommes là pour durer". Il a également annoncé des recrues au mercato. "Nous voulons (...) renforcer le club cet hiver. Mais nous avons besoin d'un budget équilibré", a dit Conway.