C'était dans l'air du temps, l'information est désormais officielle : Ghislain Printant est le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne. Adjoint de Jean-Louis Gasset la saison dernière, le Montpelliérain a paraphé un contrat de deux ans qui le lie au club jusqu'en 2021. Printant succède ainsi à son ami sur le banc des Verts après avoir atteint l'objectif de qualifier le club en Ligue Europa.

Sa mission ? "Poursuivre le remarquable travail accompli depuis un an et demi", déclare le club dans son communiqué. "Cette nomination traduit justement la volonté du club de pérenniser le projet sportif mis en œuvre à l’aube de la saison 2018-2019 et qui a conduit Saint-Etienne en UEFA Europa League", poursuit-il.

" Un grand sentiment de fierté "

L'AS Saint-Etienne a ainsi fait le choix de la continuité. Une décision mûrement réfléchie puisque dès le soir de la dernière journée de Ligue 1, Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance des Verts, avait confirmé à la presse que Ghislain Printant était "le favori" pour succéder à Jean-Louis Gasset. Pour Roland Romeyer, ce choix sonne même comme une "évidence". "Nous souhaitions en effet nous inscrire dans la continuité du travail réalisé par Jean-Louis Gasset et son staff", assure-t-il dans le communiqué publié par l'ASSE.

"J’éprouve un grand sentiment de fierté et je remercie les dirigeants pour leur confiance. J’ai l’ambition et l’énergie nécessaires pour poursuivre tout le travail mis en place depuis dix-huit mois avec Jean-Louis Gasset" a déclaré de son côté Ghislain Printant (58 ans), ex-coach de Bastia (2014-2016) et désormais nouvel entraîneur des Verts. "Je prends la mesure de la tâche qui m’incombe. J’espère répondre aux attentes des dirigeants et des supporters. Je mettrai en œuvre tout ce que j’ai afin de revivre des moments exceptionnels comme ceux que nous avons connus il y a quelques semaines en nous qualifiant pour l’UEFA Europa League devant notre public merveilleux", a-t-il également prévenu, ambitieux.