Girondins - PSG (2-2), l'antisèche : Si Paris a un porblème, ce n'est pas d'avoir perdu 2 points

Le jeu : Paris au petit trot, Bordeaux juste comme il faut

Grâce à un pressing efficace et à haute intensité, Bordeaux a pris le PSG comme il le fallait. Bien sûr, les Girondins n'ont pas pu le tenir toute la rencontre mais ils ont su en user à des moments opportuns. Et comme le PSG n'avait pas une énergie folle, le rapport de force s'est assez rapidement équilibré en début de seconde période. C'est le retour des vestiaires qui a marqué un vrai tournant. Alors que le PSG aurait dû, comme il le fait à chaque fois, serrer l'étreinte, il est sorti de son match durant un bon quart d'heure. Les hommes de Ricardo ont saisi l'opportunité.

Les joueurs : Karamoh était chaud, Briand était bouillant

Paris s'est encore reposé sur Neymar. Excellent en première période, le Brésilien, buteur et grand inspirateur du jeu parisien, a dû quitter ses camarades sur blessure à la 57e minute. Impérial derrière, Marquinhos a évité le pire alors que Kylian Mbappé s'est montré efficace à défaut d'être aussi tranchant que d'habitude.

Kylian Mbappé lors de Bordeaux-PSGGetty Images

Alphonse Aréola peut se reprocher de ne pas avoir eu la main assez ferme sur la tête de Cornelius. A Bordeaux, Karamoh et Kamano ont allumé des feux sur les ailes. Les deux hommes sont de véritables poisons. L'éternel Jimmy Briand s'est montré opportuniste alors qu'Otavio a dirigé le pressing avec inspiration au milieu de terrain.

Le facteur X : Neymar et Choupo-Moting méritaient chacun un pénalty

À 0-2 à la pause, le PSG aurait-il laissé filer ses premiers points de la saison dimanche soir ? La rencontre pouvait basculer dans ce sens juste avant la pause, lorsque Neymar a enrhumé trois défenseurs bordelais avant d’être mis à terre par le tacle sans maîtrise de Jules Koundé (45e+3). Et à 1-3 ? Éric Choupo-Moting a lui été mis à terre par Benoît Costil (82e) en fin de match. L’arbitre n’a pas réagi non plus et, deux minutes plus tard, Cornelius a signé l’exploit girondin.

La stat : 30

Avant de sortir sur blessure, Neymar avait signé son 30e but en Ligue 1. Déjà, après seulement 32 apparitions. L’artiste brésilien est un monstre d’efficacité depuis qu’il est arrivé en France, plus encore que Zlatan Ibrahimovic ou Edinson Cavani. Même en sortant du cadre parisien et en remontant le temps, difficile de lui trouver un concurrent : 30 buts en 32 matches, personne n’a fait aussi bien sur les 45 dernières saisons.

Le tweet d'un supporter pas comme les autres

La décla : Thomas Tuchel (entraîneur du PSG)

" On regarde (l'assistance vidéo) sur un but régulier (celui de Neymar sur l'ouverture du score, NDLR) pendant cinq minutes pour trouver quelque chose, et nous avons (ensuite) deux occasions de regarder des situations cruciales pour un penalty et on ne regarde pas... "

La question : Paris, un simple relâchement après Liverpool ?

La thèse de l'accident et rien de plus. Il ne va pas falloir surinterpréter ce match nul du PSG sur la pelouse de Bordeaux. D'abord parce qu'il intervient quatre jours après la rencontre la plus importante et la plus intense émotionnellement du début de saison, la victoire face à Liverpool. A Bordeaux, Tuchel a dû jongler avec les états de forme disparates : Neymar est sorti blessé, Mbappé n'a pas semblé au top de sa forme et le coach allemand s'est passé de plusieurs cadres (Kimpembe, Cavani). Les champions de France se sont relâchés.

Bien sûr, Paris, un brin suffisant, a joué sur un petit rythme. Bien sûr, il s'est parfois contenté du minimum. Mais même avec un degré d'investissement si médiocre, les hommes de Tuchel ont mené deux fois au score, pris Bordeaux au piège du contre et mérité de repartir avec les trois points avec deux penalties flagrants oubliés en leur faveur.

Le plus inquiétant ne concerne sans doute pas le jeu. Les (très légers) nuages qui entourent Paris concernent, ce dimanche soir, l'état de santé de Neymar, la place de Cavani dans l'effectif et le futur d'un Adrien Rabiot qui ne cesse de s'assombrir. Non vraiment, ce n'est pas la performance de ses hommes qui empêchera Thomas Tuchel de trouver le sommeil.