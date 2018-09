Grâce à un doublé de Moussa Dembélé, l'OL cartonne à Dijon (0-3)

L'Olympique Lyonnais reste sur son nuage. Après leurs deux succès retentissants à Manchester City en Ligue des Champions (1-2) et contre l'Olympique de Marseille (4-2) en championnat la semaine dernière, les joueurs de Bruno Genesio ont parfaitement enchaîné à Dijon en s'imposant largement (0-3) pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 grâce notamment à un doublé de Moussa Dembélé. Grâce à ce troisième succès consécutif toutes compétitions confondues, les Lyonnais prennent la deuxième place du classement, provisoirement à cinq longueurs du leader parisien qui accueille Reims ce mercredi soir.

L'adversaire était moins prestigieux mais Lyon l'a pris au sérieux. Privé de Nabil Fekir, Ferland Mendy ou encore Maxwell Cornet, tous blessés, Bruno Genesio a pu apprécier la qualité et la profondeur de son banc. Très déterminés et incisifs dès le coup d'envoi, les Lyonnais ont étouffé d'entrée des Dijonnais pourtant devant leur public et les "remplaçants" ont clairement saisi l'occasion de montrer de quoi ils étaient capables, au premier rang desquels Moussa Dembélé.

Dembélé et Terrier ont marqué

Parfaitement servi par une passe verticale magnifique de Tanguy Ndombélé, l'attaquant rhodanien a ouvert le score en piquant bien son ballon devant Runar Alex Runarsson, le gardien dijonnais (0-1, 16e). Et trois minutes plus tard, Dembélé a récidivé. Opportuniste, il a repris instantanément dans le but un ballon repoussé devant lui par le portier bourguignon après une tentative de Houssem Aouar (0-2, 19e). Et le festival rhodanien n'était pas terminé au cours d'une première période à sens unique : à la réception d'un centre parfait de Rafael, Martin Terrier a corsé l'addition d'une tête puissante au second poteau (0-3, 35e).

Après le repos, l'Olympique Lyonnais a géré assez sereinement son avance, laissant le ballon à Dijon avant de profiter des espaces en contre. Mais Terrier puis Dembélé (61e, 66e) n'ont pas su exploiter les opportunités d'enfoncer davantage le clou. La soirée n'a pas été parfaite pour les Rhodaniens puisque Lucas Tousart s'est fait expulser après avoir reçu deux cartons jaunes, et Tanguy Ndombélé et Martin Terrier ont quitté la pelouse touchés physiquement. Bruno Genesio peut néanmoins afficher un grand sourire : nouveau dauphin, Lyon a définitivement lancé sa saison.