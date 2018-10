Guingamp accroche Montpellier, Angers miraculé contre Strasbourg

Amiens - Dijon : 1-0

Les Amiénois se donnent de l'air pendant que les Dijonnais s'enfoncent. Volontaires sur leur pelouse, les Picards ont fait la différence en fin de première période sur un superbe but de leur recrue Saman Ghoddos (39e). D'une frappe flottante, l'Iranien a décoché le premier tir cadré de son équipe et signé son troisième but de la saison. Les partenaires de Ganso ont ensuite tenu bon face à des Dijonnais impuissants malgré l'entrée en jeu de Yoann Gourcuff pour les vingt dernières minutes. Privés de leur attaquant Julio Tavares, le DFCO réalise une vilaine série de quatre matches de suite sans marquer dont trois défaites.

Ce que l'on en retient : Une seconde victoire consécutive à domicile pour Amiens qui passe de la 17e à la 13e place et va maintenant devoir resserrer les lignes hors de ses bases car son prochain déplacement l'emmènera à Paris.

Sam Ghoddos auteur d'un superbe but avec Amiens contre DijonEurosport

Nîmes - Reims : 0-0

Les Crocos n'avancent plus. Après l'euphorie des deux premières journées, le promu gardois n'en finit plus de patauger. Le nul concédé samedi soir face à Reims (0-0) porte à sept leur série de matches sans victoire en Ligue 1. Nîmes a beaucoup souffert en première période face aux Champenois, qui auraient pu ouvrir le score par Kamara en début de rencontre, mais Bernardoni a été sauvé par son poteau. Le portier nîmois a bien tenu la baraque jusqu'à la pause. Ensuite, les hommes de Blaquart ont haussé le rythme et le ton, mais, malgré quelques situations, n'ont pu forcer le verrou rémois.

Ce que l'on en retient : Le mois d'août semble loin dans le Gard...

Angers - Strasbourg : 2-2

Le SCO s'est arraché. Les Angevins se dirigeaient vers un second revers de rang sur leur pelouse après celui face à Guingamp (0-1) mais ils ont su trouver les ressources pour égaliser sur le fil face à Strasbourg après avoir compté deux buts de retard. Lebo Mothiba avait mis les visiteurs alsaciens sur de bons rails en claquant un doublé en première période (2e et 40e). Les joueurs de Stéphane Moulin ont réduit le score par Pierrick Capelle (58e), leur gardien Ludovic Butelle les a maintenus dans le match et le revanchard Romain Thomas leur a offert le point du match nul d'une tête décroisée dans le temps additionnel.

Ce que l'on en retient : Angers a toujours la dalle.

Guingamp - Montpellier : 1-1

Un but partout, un rouge partout. Pas de jaloux, au Roudourou. Montpellier regrettera peut-être d'avoir laissé filer une victoire qui semblait lui tendre les bras. Après l'expulsion de Marcus Thuram dès la 7e minute et le but d'Andy Delort à la demi-heure, le MHSC était dans une position idéale. Mais les hommes de Michel Der Zakarian ont à leur tour été réduits à 10 après l'expulsion de Mollet (38e).

Bien plus incisifs après la pause, les Bretons ont été récompensés avec l'égalisation de Benezet (64e). Huitième match de rang sans défaite pour Montpellier, qui pourrait toutefois descendre du podium dimanche. Guingamp, toujours dernier, n'a pas confirmé son premier succès de la saison à Angers mais enchaine tout de même un troisième match sans perdre.

Ce que l'on en retient : Malgré sa situation précaire, Guingamp ne lâche rien.

Laurent VERGNE et Damien DORSO