Guingamp, le droit d'y croire

Celle-là, elle fait un bien fou. Sur le fond comme la forme. Le Roudourou a été libéré par un but de Lucas Deaux dans le temps additionnel (90e+2) samedi soir. l'ancien Nantais a inscrit sur le tard l'unique but de la rencontre face à Angers, mais il vaut cher. Il vaut surtout trois points, qui permettent aux hommes de Jocelyn Gourcennec ce continuer à y croire dans la course au maintien à l'issue de cette 26e journée.

Lucas Deaux, c'est vraiment le porte-bonheur guingampais en ce début d'année 2019. Il s'agit de son deuxième but de la saison. Le premier, à la mi-janvier, avait coïncidé avec la dernière victoire en date de L'En Avant en championnat. C'était face à Rennes. Après cette 4e victoire de la saison, Guingamp compte désormais 18 points, à une petite longueur, provisoirement, de Caen, et à deux du barragiste, Dijon.

Pour Angers en revanche, la pilule est dure à avaler. "C'est cruel parce que sur l'ensemble du match, je trouve qu'on a plutôt bien maîtrisé notre adversaire, juge Stéphane Moulin, l'entraîneur du SCO. Je suis déçu du résultat évidemment, mais en plus, je ne suis pas content de la manière dont on a encaissé le but. C'était complètement évitable, encore une fois sur une touche où on ne sort par sur le centreur, ça faisait plusieurs fois que je leur disais d'empêcher les joueurs de côté de centrer. C'est l'une des rares fois du match où on a mal défendu, mais on a mal défendu et on l'a payé."