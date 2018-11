Guingamp se sépare d'Antoine Kombouaré

Antoine Kombouaré et Guingamp, c'est terminé. Comme annoncé par le club breton, l'entraîneur de 54 ans a été remercié ce mardi matin. "Le club d’En Avant de Guingamp, après un entretien avec son entraîneur Antoine Kombouaré, a décidé de mettre fin à ses fonctions", peut-on lire dans le communiqué diffusé. La claque reçue face à Nantes (5-0), dimanche, a donc été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà bien rempli.

Deux ans et demi après son arrivée en Bretagne, Kombouaré fait donc ses valises. Le tout après avoir récemment prolongé (fin août) son contrat... jusqu'en 2020. Mais avec seulement une victoire et 7 points en 12 matches, les dirigeants de l'EAG ont décidé de changer de cap. Dans l'attente de connaître le successeur de Kombouaré, Vincent Rautureau (directeur du centre de formation) et Sylvain Didot (entraîneur de la N3) assureront l'intérim.