Vahid Halilhodzic (Nantes) allume Boschilia : "S'il n'est pas content, il peut partir"

La langue de bois ? Vahid Halilhodzic ne connaît pas. Alors, lorsque l'entraîneur du FC Nantes a été questionné sur le cas Gabriel Boschilia ce lundi, il s'est montré on ne peut plus clair. Le joueur, prêté par l'AS Monaco, n'est pas content de son temps de jeu ? Il peut faire ses valises quand il le souhaite. "Si un joueur n’est pas content, il peut partir. Je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde", a ainsi lâché le coach nantais en conférence de presse.

" Il faut arrêter, il faut être sérieux "

Interrogé sur le tweet de son joueur, qui a laissé entendre qu'il n'était pas heureux d'être remplaçant à Guingamp dimanche, Halilhodzic l'a renvoyé à ses performances. "Il faut arrêter, il faut être sérieux. Un joueur qui ne joue pas, partout il n’est pas content. C’est tout à fait normal. Mais quand il joue il faut être performant. Il a joué, il n’a pas été performant. Il y a eu un bon départ et après ses blessures il n’est pas revenu", confie-t-il dans des propos relayés par Ouest-France.

Concernant le positionnement de Boschilia, "Coach Vahid" a expliqué qu'il lui "demandait d’autres façons de jouer". "Quand tu es attaquant, il faut plus de profondeur sans ballon. Il a ses qualités et ses défauts", ajoute-t-il. Avant de publier un nouveau tweet, Boschilia s'y prendra maintenant à deux fois...