Halilhodzic : "Sala peut dépasser les 20 buts"

Ce point préserve-t-il la dynamique positive ?

Vahid Halilhodzic : C'est un bon point. Quand on ne peut pas gagner, il faut se contenter d'un match nul. Je pensais qu'on était capable de faire mieux, mais je ne suis pas tout à fait satisfait de la façon dont s'est déroulée notre animation offensive.

Votre équipe a été bousculée cette fois...

V.H. : On n'a pas trop souffert, parce que je ne pense pas qu'il se soient créés beaucoup d'occasions, sauf ce penalty (...) C'est important qu'on n'ait pas perdu après une série avec de belles victoires obtenues avec panache, enthousiame, beauté même. Si quelqu'un, il y a un mois, nous avait dit qu'aujourd'hui on serait 10e, j'aurais dit vous êtes fou ! L'équipe a fait une remontée sepctaculaire avec quelques matches de très haut niveau, pour ça il faut féliciter les joueurs.

Qu'a-t-il manqué à votre équipe pour espérer mieux ce soir ?

V.H. : La maîtrise de jeu. C'est une qualité que chaque équipe veut avoir. (Il y a eu de) la précipitation, des mauvais choix, ou un petit peu de retard... Il faut savoir quand donner le ballon. La circulation de ballon n'était pas bonne, on n'était pas aussi disponible (que lors des précédents matches), il y avait toujours des passes un peu mal adressées, mal contrôlées, de petites choses qui nous ont empêché d'enchaîner vers l'avant. L'une des seuls vraies actions que l'on a construit, c'est sur le but. De certains gars, j'attendais un petit peu plus, surtout offensivement, ils n'ont pas été au niveau qu'ils peuvent avoir.

Et Sala qui n'en finit plus de marquer...

V.H. : Il faut applaudir son but, c'est un but magnifique, toute l'action est magnifique et la finition était exceptionnelle aussi. Un jour il va peut-être s'arrêter (de marquer). Aujourd'hui il a eu un petit peu de réussite, tant mieux pour lui. Il est en confiance, c'est comme ça, il y a des périodes où pas mal de choses réussissent. Il a fait un bon match, il s'est beaucoup battu. Il aurait pu provoquer un penalty, parfois il n'était pas loin d'être en position de marquer un deuxième. S'il continue comme ça je serai très content, il va peut-être dépasser les 20 buts. Il en est capable.