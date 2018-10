Huis clos partiel pour Montpellier, ses supporters privés de parcage à l'extérieur

Montpellier est sanctionné après les incidents de dimanche face à Nîmes (3-0). La commission de discipline de la LFP a décidé, "au vu de la gravité des faits" de mettre le dossier en instruction et "à titre conservatoire", de "fermer le parcage visiteur des supporters de Montpellier en déplacement" et "de fermer la tribune basse Etang de Thau et la tribune haute Petite Camargue" du stade de Montpellier.