"I wish you recup the ball" : l'auto-troll de Fekir à destination de Depay

Par Le Buzz il y a 1 heure 0

Le Buzz LIGUE 1 - Absent pour défier Nîmes ce vendredi, Nabil Fekir a voulu encourager à sa manière les siens, notamment Memphis Depay. En réponse d'un tweet du Néerlandais, le Français a repris son intervention en anglais après la victoire face à City pour souhaiter à Depay de faire la même chose. "Ce soir mec, je te souhaite de récupérer la balle et qu'après" suivi de la célbération connue de Memphis. Pour revoir ce grand moment d'anglais offert par Fekir après son but à City, c'est ci-dessous.

