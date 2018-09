Jardim : "Longtemps que je n'avais pas vu ça en Ligue 1"

Leonardo Jardim est un bâtisseur de génie. Mais il n'est pas encore un magicien. Mardi, l'entraîneur portugais n'a pu que constater son impuissance devant la mauvaise passe de l'AS Monaco. Son équipe sombre au fil des journées. Et il l'a vue toucher le fond face à Angers (0-1) à domicile, mardi soir. "C'est un début de championnat très difficile pour différentes raisons : les blessés, les internationaux, le niveau de forme, la pelouse. Mais je ne suis pas là pour expliquer les raisons, lâche le technicien, réaliste. La raison principale, c'est le manque de points. Contre Madrid et Nîmes, on a vu une équipe avec beaucoup d'engagement. Aujourd'hui, je suis déçu".

On comprend sa déception. Face à une équipe d'Angers bien en place mais loin d'être étincelante, Monaco n'a rien proposé. Pour sa première titularisation en L1, Aleksandr Golovin a pourtant montré son potentiel sur quelques ballons. Mais encore trop juste, le Russe n'a pas pu éclairer ses partenaires. Du coup, Monaco s'est montré apathique. Et a affiché beaucoup de déchets techniques pour développer un jeu digne de ce nom. Un chiffre résume ce marasme : Falcao et ses coéquipiers n'ont pas cadré une seule frappe dans ce match… "Je ne me souviens pas d'avoir dirigé une équipe qui n'a pas cadré une frappe", a reconnu un Jardim dépité.

" On n'a pas été dangereux "

Devant ce constat, le coach portugais ne cherche pas à se cacher et dresse un triste bilan de ce match. "L'équipe n'a pas créé, n'a pas joué avec l'engagement et l'attitude escomptés. Il y a aussi du déchet technique et des passes ratées. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu ça en Ligue 1", lâche le Portugais, qui a pourtant tenté de relancer son équipe après une première période poussive avec les entrées de Pietro Pellegri (46e) ou de Jordi Mboula (63e). Mais la jeunesse monégasque et le changement de système n'ont rien changé. "En seconde mi-temps, on a essayé avec deux attaquants. Il y a eu un peu d'esprit collectif. Mais on n'a pas été dangereux. Pietro (Pellegri) a fait quatre fautes offensives, par exemple", explique un Jardim fataliste. "On a pêché dans le jeu et dans le dernier geste", confirme Nacer Chadli.

Mais si l'animation offensive est à pointer du doigt, la défense n'a pas non plus été au mieux, à l'image de Jemerson, coupable sur le but angevin. Monaco n'est plus un bloc solide, comme cela a souvent été le cas dans le passé. Et le paye cash. "Il faut se regarder dans la glace et rebondir. C’était un jour sans dans tous les domaines", résume Youri Tielemans.

Une seule victoire en sept matches

Le problème, c'est que ce n'est pas seulement "un jour sans". C'est un début de saison sans. Avec cette nouvelle désillusion, l'ASM enregistre son sixième match de L1 sans victoire, avec trois nuls et trois défaites. Un bilan auquel il faut ajouter la défaite en Ligue des champions face à l'Atlético Madrid (1-2) et la claque reçue face au PSG lors du Trophée des champions (4-0).

Forcément, cela a de quoi inquiéter même si tout monde savait que l'ASM allait mettre du temps à se mettre dans le bon sens après un été où la formation monégasque a encore tout chamboulé et lâché des cadres clefs (Moutinho, Lemar, Fabinho). Avant le début de saison, Leonardo Jardim avait d'ailleurs prédit que cela allait être sa saison "la plus difficile" depuis son arrivée sur le Rocher. Il ne s'est pas trompé. Il vit un début d'exercice cauchemardesque. Mardi, l'équipe de la Principauté, 16e de L1, a même été sifflée par le Stade Louis-II. "Les supporters ne sont pas contents. C'est normal. Et ici, ils sont gentils", reconnait Jardim, qui espère voir son équipe réagir face à Saint-Etienne vendredi. Mais il sait surtout que le chemin sera long. Sauf s'il trouve rapidement une baguette magique.