Jean-Louis Gasset : "Le Parc OL ? Je préfère 100 fois Geoffroy-Guichard..."

On le sait, une défaite dans un derby est toujours plus difficile à digérer qu'une autre. Battue par l'OL (1-0) vendredi soir, l'ASSE panse donc (toujours) ses plaies ce lundi. À l'image de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Verts. "On a fait pratiquement ce qu'il fallait. Tout s'est passé à merveille concernant notre volonté de les mettre en difficulté. La frustration de mes joueurs était logique. On est passé à côté d'un résultat qui aurait fait plaisir à tout un peuple", a confié ce dernier en conférence de presse avant le match face à Nîmes, mardi, en Coupe de la Ligue.

Frustré du résultat, Gasset a toutefois de quoi se consoler. Comment ? Avec son Chaudron de Geoffroy-Guichard, qu'il "préfère 100 fois" au Parc OL. "Je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Il y a 10 classes d'écart avec Geoffroy-Guichard", a-t-il expliqué au sujet de l'ambiance du derby. "À la mi-temps, ils ont sifflé leurs joueurs parce qu'on leur avait fait peur. Je préfère 100 fois Geoffroy-Guichard", surenchérit Jean-Louis Gasset, qui n'a donc pas été impressioné par l'ambiance au Parc OL vendredi. Le derby n'est jamais terminé...