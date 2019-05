Le successeur de Bruno Genesio est connu. Alors que les noms de Laurent Blanc, Marcelo Gallardo et Patrick Vieira ont longtemps circulé, c'est un coach beaucoup plus inattendu qui va prendre en main le destin de Lyon : l'ancien latéral gauche d'Arsenal et du FC Barcelone, Sylvinho. Jean-Michel Aulas l'a confirmé après la victoire des Gones sur Caen (4-0) samedi, qui a permis à l'OL de s'assurer la troisième place.

Un choix d'autant plus surprenant que le Brésilien n'a aucune expérience comme entraineur principal. Quelques mois seulement après sa fin de carrière en 2011, il a intégré le staff de Cruzeiro dans un rôle d'adjoint. Un poste qu'il a continué à occuper à Recife (2012), à Nautico (2013), au Corinthians (2013-2014), puis à l'Inter Milan (2014-2016) et de Tite, le sélectionneur du Brésil depuis 2016. Nommé à la tête de la sélection olympique brésilienne en avril, il a très rapidement quitté ses fonctions pour rejoindre le Rhône.

Le choix risqué et audacieux de Juninho

Alors comment expliquer l'arrivée de Sylvinho qui n'a jamais eu aucun lien même lointain avec l'Olympique Lyonnais ? Le Brésilien n'arrive pas seul mais avec un compatriote, le plus grand joueur de l'histoire de l'OL : Juninho. Et c'est précisément grâce à l'ancienne légende de Gerland que Sylvinho s'est engagé avec l'OL. Il est le choix de Juninho. Et l'arrivée de Sylvinho marque la place déjà immense occupée par le nouveau directeur sportif lyonnais.

Vidéo - Pourquoi Juninho est le choix idéal pour incarner l’après-Genesio 05:33

C'est ce que Aulas a confirmé samedi soir. "Il (Juninho) a eu le choix des armes en ce qui concerne l'entraîneur", a-t-il dit, avant d'expliquer justifier la décision de nommer Sylvinho au poste d'entraîneur. "Lui, c'est la classe, a lancé JMA. Il a été managé par Mancini, Guardiola, Wenger... Il a cette inspiration du très haut niveau. Il avait beaucoup de sollicitations et nous avons réussi à le convaincre. Juninho a fait le travail essentiel."

L'intronisation de ce nouveau duo va inaugurer un fonctionnement inédit du côté de Décines. Elle marque aussi la volonté de Jean-Michel Aulas de commencer à déléguer quelques prérogatives sportives car, jusqu'ici, c'est lui qui tranchait dans le dossier des entraineurs des Gones. Ce samedi marque un vrai tournant dans l'histoire de l'OL. Le pari est forcément risqué parce qu'il donne des responsabilités à deux hommes sans expérience dans leurs nouvelles fonctions. Risqué mais aussi audacieux. Une vraie curiosité comme une promesse pour la prochaine saison de l'Olympique Lyonnais.