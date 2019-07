Moins de 24h après l’officialisation de l’arrivée de Youssouf Koné, l’Olympique lyonnais montre à nouveau à quel point il est actif sur le marché des transferts. Son arrivée était dans les tuyaux depuis quelques jours déjà mais c’est désormais officiel, Joachim Andersen sera Lyonnais la saison prochaine.

L’OL a déboursé 30 millions (24 millions d’euros plus 6 en bonus) pour le Danois qui devient là la recrue la plus chère de l'histoire du club. Il succède à Thiago Mendes signé le 3 juillet dernier pour la somme de 25 millions d'euros. Le défenseur sera présenté vendredi après-midi en conférence de presse (15h).

La recrue la plus chère de l'histoire de l'OL

Il arrive tout droit de la Sampdoria où il a réalisé une saison aboutie (32 matches) grâce à ses qualités techniques. Il laisse un très bon souvenir au club italien : "Sa plus grande qualité ? Probablement sa vitesse à apprendre et comprendre les choses. C'est un garçon toujours à l'écoute et qui s'adapte en un temps record", nous confiait un proche du club.

Son ancien entraîneur, Marco Giampaolo, avait affirmé en avril dernier qu’il voyait en lui un futur "grand joueur". L’opération est belle pour la Samp' qui l’avait acheté à l’été 2017 pour 1,5 million d’euros au FC Twente. Le club italien va remplacer le Danois par le Colombien Jeison Murillo qui va arriver en prêt en provenance de Valence.