Kita et Joannin élus au conseil d'administration dans le collège de la L1

La saison prochaine, Waldemar Kita et Bernard Joannin auront de nouvelles responsabilités. Le président du FC Nantes et d'Amiens ont été élus membres du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel au sein du collège des clubs de Ligue 1 ce jeudi. Ils remplacent ainsi l'ex-président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère et l'ancien vice-président de l'AS Monaco Vadim Vasilyev.

A l'issue de l'Assemblée générale de la LFP, tenue jeudi matin à Paris, le magistrat Gilbert Thiel, ancien juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, a par ailleurs été désigné en tant que membre indépendant au conseil d'administration de la LFP.

Il a été préféré à l'avocat Guillaume Kuperfils, également candidat.

Gilbert Thiel succède à Jean-Michel Roussier, président de l'Olympique de Marseille de 1995 à 1999 et candidat malheureux à la présidence de la LFP en novembre 2016, désormais président de l'AS Nancy-Lorraine.