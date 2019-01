Ligue 1 - Nîmes : Fin de saison pour Clément Depres

Fin de saison pour Clément Depres (Nîmes), touché au genou gauche mercredi lors du match en retard de la 20e journée de L1 face à Angers. "Les résultats de l'IRM ne sont malheureusement pas bons, ce qui signifie une opération prochaine et la fin de ma saison", a déclaré le joueur de 24 ans sur les réseaux sociaux. Nîmes a confirmé dans la foulée que la saison de son attaquant était terminée.

"Je souhaite une bonne seconde partie de saison à mes coéquipiers, je suis et resterai votre plus gros soutien. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute", peut-on lire sur ses comptes Twitter et Instagram. Auteur de deux des trois buts gardois mercredi, Depres (4 buts cette saison) s'est blessé sur une action anodine et est sorti sur civière (65e).

"Malheureusement, la blessure de Clément Depres gâche ce succès. Je crains une blessure grave", a auparavant déclaré l'entraîneur de Nîmes, Bernard Blaquart, après la victoire de ses hommes 3-1.