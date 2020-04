L'UNFP avait décidé de lancer un appel ce lundi. Dans une tribune au Monde, Sylvain Kastendeuch, le co-président du syndicat de joueurs professionnels, qualifiait ainsi de "précipitée et dangereuse'' une éventuelle reprise de la Ligue 1. Pour lui, il faut donc désormais y "renoncer" dans "ces conditions" liées à la pandémie de coronavirus. Un scénario pas vraiment envisagé par la LFP.

Dans un communiqué officiel, publié en réponse "aux nombreuses prises de parole sur le sujet ", la Ligue de football professionnel rappelle que le Bureau du Conseil d’Administration "a voté à l’unanimité le 10 avril dernier un projet concernant" une reprise de la Ligue 1 et Ligue 2. "Une des hypothèses prévoit notamment la fin des championnats 2019/2020 (hors barrages) le 25 juillet et une reprise les 22 et 23 août 2020 de la saison 2020/2021. Cette même hypothèse prévoit un redémarrage de la saison 2019/2020 le 17 juin 2020", est-il précisé.

Vers un protocole pour la reprise des entraînements

Ensuite, la LFP explique être dans l'attente "des modalités de déconfinement que le gouvernement annoncera à la fin du mois d’avril", et "en particulier les conditions dans lesquelles les matchs pourraient se jouer à huis clos". Même chose concernant les recommandations de l’UEFA, présentées "lors de son comité exécutif du 23 avril, ainsi que du calendrier des matchs de Ligue des Champions".

Vidéo - Huis clos, match tous les trois jours : Faut-il vraiment reprendre la Ligue 1 ? 02:56

"Enfin et surtout, la LFP a demandé à la commission médicale de la FFF et au représentant des médecins au Conseil d’Administration de la LFP d’élaborer un protocole sanitaire et médical de reprise des entraînements à l’instar de ce qu’ont annoncé la semaine dernière les principaux championnats européens (Bundesliga, Serie A, Liga)", conclut-elle, précisant que la santé des acteurs est "la priorité des priorités".