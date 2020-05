Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta

LIGUE 1 - L'OM a annoncé dans un communiqué le départ "à l'amiable" d'Andoni Zubizarreta. C'est un véritable séisme qui pose une question essentielle : quid de l'avenir du coach Andre Villas-Boas qui a si souvent lié son avenir à celui de son directeur sportif. Ce jeudi, l'OM entre peut-être dans une profonde crise de son secteur sportif.

C'est officiel, Andoni Zubizarreta va quitter l'Olympique de Marseille, a annoncé le club jeudi. La direction du club et son désormais ancien directeur sportif de l'OM, se sont séparé d'un "commun accord". Ce communiqué vient confirmer les informations de l'Equipe qui affirmait que Zubizarreta était "sur la sellette depuis l'automne dernier".

Dans ce communiqué, Jacques-Henri Eyraud, le président du club, a remercié Zubizarreta : "Depuis fin 2016, il a été de toutes les batailles à mes côtés. Il s'est pleinement consacré au renouveau de l'OM et a su apporter son expertise afin de rebâtir des fondations solides." L'ancien du FC Barcelone a également tenu à remercier Frank McCourt le propriétaire du club et Eyraud, mais a surtout eu un mot pour André Villas-Boas : "Merci à André Villas-Boas de m'avoir régalé avec dans le foot et de m'avoir fait découvrir un vrai ami."

AVB : "Mon futur est intimement lié au sien"

Ce départ n'augure rien de bon pour le futur d'AVB. En novembre dernier, le technicien portugais liait son futur au sein de l'OM à celui de son directeur sportif : "On a construit une relation qui a été décisive dans mon arrivée à Marseille. Mon futur est intimement lié au sien." Villas-Boas a rencontré Eyraud mercredi selon La Provence et l'Equipe. Selon le premier média, "les positions des deux camps restent, pour l'heure, très éloignées".

RMC Sport annonce jeudi qu'AVB se laisse à nouveau "vingt-quatre heures pour acter les choses et échanger avec Jacques-Henri Eyraud". Avant d'ajouter : "La tendance de ce jeudi soir penche néanmoins pour un départ, même si aucune décision définitive n'a encore été annoncée par le principal intéressé."

