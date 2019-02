L'OM bat Amiens au Vélodrome (2-0) lors de la 24e journée, Thauvin et Balotelli buteurs

Un vent nouveau souffle à Marseille. Pour la première fois de la saison, les hommes de Rudi Garcia ont signé une série de trois victoires consécutives en championnat et semblent reprendre plaisir à jouer. Réalistes, les Marseillais s'en sont remis à Florian Thauvin pour ouvrir le score dès la 20e minute de jeu avant que Mario Balotelli inscrive le but le break dans la foulée (25e). Grâce à cette victoire, l'OM remonte provisoirement au niveau de Saint-Etienne et de la 4e place tandis qu'Amiens continue de couler et pourrait même récupérer la place de barragiste en cas de victoire de Monaco ce samedi soir.

Alors qu'on les pensait au fond du trou après leurs défaites face à Lille (1-2) et Reims (2-1), les Marseillais se sont finalement très vite relevés. Devant 50 000 de leurs supporters venus confirmer que la bonne forme de leur équipe - victoire contre Bordeaux et Dijon - n'avait rien du hasard, les joueurs de Rudi Garcia ont livré un match plein de maîtrise, marqué par 55% de possession et 16 tirs, dont 5 cadrés. Et les deux buteurs de l'après-midi y sont pour beaucoup.

Thauvin-Balotelli, duo de choc

Décidément, Florian Thauvin aime affronter Amiens. Lors du match aller (14e journée), le champion du monde français avait assuré le spectacle au stade de la Licorne avec un triplé. Mais depuis cette folle soirée, le champion du monde français n'a retrouvé qu'une fois le chemin des filets, avant ce match retour où il a laissé Gurtner pantois à la suite d'une frappe croisée (1-0, 19e). De quoi le relancer ? L'avenir le dire. Quoi qu'il en soit, le seul Marseillais à être impliqué sur au moins 10 buts cette saison (12 buts, 5 passes) était en jambes cet après-midi et a parfaitement combiné avec son nouveau compagnon du front : Mario Balotelli.

L'Italien, parfaitement intégré et adopté par le Vélodrome, a inscrit son 3e but en 4 apparitions sous son nouveau maillot. Une réalisation de "grand attaquant". A la retombée d'un long ballon aérien, Balotelli enchaînait un contrôle puis une frappe en pivot ne laissant aucune chance à Gurtner (2-0, 25e). Longtemps que les supporters marseillais n'avaient pas vu un but de la sorte, de pur numéro 9. Grâce aux deux compères offensifs, l'OM revient à hauteur de Saint-Etienne, à la 4e place du championnat.

"On veut accrocher cette troisième place. Il reste 14 matches donc beaucoup de points à prendre", déclarait le milieu phocéen Morgan Sanson en conférence de presse. Ses deux leaders d'attaque, Florian Thauvin et Mario Balotelli, l'ont apparemment entendu. Mais lors de cette série de trois victoires en Ligue 1, une première en 13 mois, les Marseillais n'ont croqué aucun cador. La suite s'annonce plus relevée. A eux de confirmer leur envie d'Europe lors de leurs quatre prochains matches : Rennes, Saint-Etienne, Nice et Paris.