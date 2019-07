Les supporters de l'OM diront certainement "enfin". Ce vendredi, le club olympien a officialisé sa première recrue de l'été. Et il s'agit donc d'Alvaro Gonzalez, défenseur central de Villarreal, qui débarque en prêt avec option d'achat. Si le montant de cette dernière n'a pas été précisée, elle devrait se situer entre 4 et 5 millions d'euros.

Et maintenant, l'attaque ?

Rolando et Aymen Abdennour partis, sans oublier le cas épineux d'Adil Rami, l'OM était dans la nécessité de recruter au plus vite un défenseur central. C'est donc désormais chose faite avec Gonzalez, qui compte plus de 300 matches de Liga au total. Passé par le Racing Santander, le Real Saragosse et l'Espanyol Barcelone, le joueur de 29 ans évolutait depuis 2016 à Villarreal. La saison dernière, il a disputé 34 matches de Liga.

S'ils tiennent leur premier renfort, les dirigeants marseillais savent bien que le chantier reste colossal. Désormais, place probablement à un attaquant, qui devrait être Dario Benedetto (Boca Juniors). S'ils reste encore plusieur détails à regler, l'arrivée du buteur argentin est en bonne voie.