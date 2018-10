L'OM passe à l'action : Garcia va prolonger jusqu'en 2021, Zubizarreta aussi

Objectif stabilité à Marseille. Désireux de poursuivre avec "ses" hommes, Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, va ainsi prolonger les contrats de Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta d'ici quelques semaines. Selon les informations de L'Equipe, l'entraîneur olympien, dont le bail expire en 2019, va en signer un nouveau jusque 2021. Même topo pour le directeur sportif Andoni Zubizarreta, qui va lui aussi étendre son contrat.

Garcia, cap sur 2021

Alors, quand ces deux prolongations vont être actées ? Le quotidien affirme que les signatures pourraient avoir lieu avoir le match face au PSG, le 28 octobre prochain. Débarqué sur la Canebière en octobre 2016, le duo Garcia-Zubizarreta reste donc inamovible. Heureux à l'OM, l'entraîneur de 54 ans a même confié mardi au Corriere dello Sport qu'il espérait y rester le "plus longtemsps possible".

"Si l'OM ne veut plus de moi à un certain moment, travailler de nouveau en Italie serait un plaisir", avait-il toutefois rajouté, lui qui garde une attache particulière avec un pays dans lequel il a entraîné pendant deux ans et demi (AS Rome, juin 2013 - janvier 2016). En attendant d'envisager un éventuel retour en Serie A, place à la suite de son aventure à l'OM. Avec, comme horizon, 2021.