L'OM s'impose sur la pelouse d'Amiens (1-3) grâce à un triplé de Florian Thauvin

Si l’Olympique de Marseille a fait la bonne opération du week-end, il peut remercier Florian Thauvin. L’international français a inscrit un triplé face à Amiens dimanche au stade de la Licorne, et permis à l’OM de s’imposer et de recoller à un point du podium (1-3). Bakaye Dibassy avait pourtant ouvert le score pour les Picards en début de match (8e), mais l’OM a pu compter sur son homme providentiel. Deux frappes au premier poteau (27e, 90e+2), un magnifique coup-franc direct (80e), et Thauvin a permis aux Olympiens de profiter des mauvais résultats de ses concurrents directs.

