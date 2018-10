Thierry Henry va débarquer à Monaco

Monaco tient vraisemblablement son nouvel entraîneur. L'Equipe a annoncé vendredi soir que Thierry Henry s'était mis d'accord avec l'ASM pour succéder à Leonardo Jardim. Le Français, actuellement coach-adjoint de la sélection belge, "quittera la Belgique ce samedi pour rejoindre la Principauté, où son engagement pour trois ans sera officialisé", avance le quotidien sportif. "Il sera présenté à la presse lundi".

Henry était encore à Bruxelles vendredi soir pour le match de Ligue des nations entre la Belgique et la Suisse. Il devrait faire ses adieux à la sélection belge, avec laquelle il a pris la troisième place de la dernière Coupe du monde, avant de rejoindre le Rocher. Où il va vraisemblablement connaître sa première expérience d'entraîneur principal au sein du club qui lui a permis de lancer sa carrière de joueur professionnel, entre 1994 et 1999. Un temps pressenti à Bordeaux puis à Aston Villa, le natif des Ulis désirait ardemment commencer sa carrière de coach, à 41 ans.

L'exemple Deschamps

Monaco va lui donner cette opportunité. Et Henry aura la tâche de sortir l'ASM du marasme. Seulement 18e de Ligue 1 après n'avoir remporté qu'un seul de ses neuf premiers matches de championnat, le club de la Principauté n'a pas hésité à se séparer de l'emblématique Jardim après plus de quatre ans d'une collaboration très fructueuse. Quatre années durant lesquelles le technicien portugais avait conduit l'équipe monégasque au titre de champion de France et à une demi-finale de Ligue des champions, en 2016-17, notamment.

Un sacré défi pour Henry, mais le champion du monde 1998 a un bel exemple à suivre. En découvrant le métier d'entraîneur à Monaco, il connaîtrait le même début de carrière sur un banc que Didier Deschamps, champion du monde en 2018 à la tête de l'équipe de France, 17 ans après avoir démarré sa carrière de technicien avec l'ASM. Fort de son expérience de joueur aux côtés d'entraîneurs de premier plan comme Arsène Wenger et Josep Guardiola, Henry est sur le point de lui emboîter le pas.