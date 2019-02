L1 - PSG : Meunier forfait, Choupo Moting incertain contre Saint-Etienne

Le latéral droit du PSG Thomas Meunier, victime d'une "commotion cérébrale" il y a une semaine, a déclaré forfait pour le match contre Saint-Etienne, dimanche en clôture de la 25e journée de L1 tandis que l'attaquant Eric-Maxim Choupo Moting, "malade", est incertain, a annoncé l'entraîneur Thomas Tuchel samedi.

Mis au repos après une commotion cérébrale survenue contre Bordeaux (1-0) le week-end dernier, Meunier n'est toujours "pas disponible", a déclaré l'entraîneur parisien, lors de la conférence de presse d'avant-match. Choupo Moting, présent à l'entraînement vendredi mais "malade" samedi, est incertain pour le déplacement à Geoffroy-Guichard. "Tous les autres joueurs sont disponibles", a ajouté Tuchel, à l'exception des stars Neymar et Edinson Cavani, touchés par des blessures nécessitant une plus longue durée d'indisponibilité.

Cavani, victime d'une "lésion d'un tendon de la hanche droite" samedi dernier, est encore absent pour au moins plusieurs semaines encore, tandis que pour Neymar, blessé au pied droit depuis le 23 janvier, "il faut huit à dix semaines" pour se remettre, a-t-il lui même rappelé vendredi dans une vidéo diffusée sur YouTube.

Le PSG, leader de Ligue 1, débute contre Saint-Etienne une série de 5 matches sur la scène nationale avant son 8e de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United, le 6 mars. Après le succès probant à Old Trafford (2-0) lors du match aller mardi, les gens à l'extérieur du club parisien "sont enthousiastes", s'est félicité Thomas Tuchel, avant de mettre en garde contre tout excès de confiance. "C'est bien pour la ville, pour tous les Français, pour nos supporters. C'est bien. Mais nous, de notre côté, devons continuer de travailler, d'analyser, d'être critiques avec nous-même et humbles, encore, encore et encore. C'est comme ça dans un grand club", a-t-il ajouté.