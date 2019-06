Le président de Rennes, Olivier Létang, a confirmé lundi qu'Hatem Ben Arfa ne serait plus un joueur rennais la saison prochaine. Le milieu offensif recruté l'été dernier alors qu'il était en fin de contrat au PSG, avait signé pour une année plus une en option, mais cette dernière n'a pas été levée.

Malgré une bonne saison, Ben Arfa ne prenait pas "de plaisir"

Le dirigeant a estimé que le bilan du joueur, auteur de 9 buts et qui a délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, était "positif". Mais le divorce semblait inévitable depuis les critiques du joueur contre le jeu proposé par le club après un match contre Guingamp, où il disait notamment ne pas prendre "de plaisir". "On n'est pas assez ambitieux, on est peureux (...) A un moment donné, si tu veux progresser et passer un cap tu ne peux pas te permettre d'avoir cet état d'esprit pour rentrer dans les matches", avait-il alors confié. Le début de la fin.

Hatem Ben Arfa lors de la rencontre entre Rennes et Saint-EtienneGetty Images

Peu après les propos de son joueur, Julien Stéphan, qui a prolongé son contrat ce lundi, se montrait plus que surpris. "Il est libre de penser ce qu’il veut, même si je remarque qu’à plusieurs reprises, ces dernières semaines, il a dit tout le contraire (...) C'est complètement incompréhensible", expliquait-il. Le divorce était consommé. Depuis ce lundi, le voilà officialisé.

(Avec AFP)