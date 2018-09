L1 - Baroud d'honneur, Neymar exemplaire, suffisance lyonnaise : les tops et les flops de samedi

Les tops

Cardoso, le chant du cygne ?

Miguel Cardoso a de grandes chances d'être débarqué du navire nantais. Vahid Halilhodzic serait déjà dans en coulisse, prêt à bondir. Quoi qu'il arrive et même si c'est le pire qui l'attend, l'actuel coach du FC Nantes pourra s'en aller la tête haute. Samedi, son équipe est allée tenir l'Olympique Lyonnais en respect sur ses terres (1-1). Une performance qui n'a rien d'anodine et qui montre à Waldemar Kita que si lui n'est pas convaincu, ses joueurs, eux, ont décidé de ne pas lâcher leur coach. On attend la suite avec impatience. On la craint, surtout, pour Cardoso. Et pour le FCN.

Neymar a montré l'exemple

Sept matches, sept buts, trois passes décisives : il y a des choses qui ne changent pas en Ligue 1, à l'instar de l'outrageuse domination du PSG et de sa vedette brésilienne. Samedi après-midi à Nice, Neymar a encore soigné ses statistiques en même temps que le bilan comptable du club francilien en championnat, large vainqueur (0-3). Auteur d'un doublé (un but de renard et une superbe frappe enroulée), l'ex-Barcelonais a profité de l'absence d'Edinson Cavani (5 buts) pour passer meilleur buteur de L1 devant Florian Thauvin (6 buts). Exemplaire sur le pré, dans l'axe du jeu, Neymar a par ailleurs confirmé son changement de comportement affiché depuis l'entame de la saison sur la scène nationale. Et en Ligue des champions ?

Strasbourg s'est régalé

Trois buts samedi soir contre Dijon (3-0), trois la semaine passée devant Amiens (3-1) : le public strasbourgeois est gâté actuellement. Face au DFCO, le RCS a fait plus que l'emporter, il a validé ses bonnes prestations entrevues dans le jeu ces derniers temps, avec beaucoup d'audace et quelques belles inspirations. Nuno Da Costa, buteur de la tête (13e) puis passeur pour Lebo Mothiba (81e), s'est montré encore étincelant en attaque, de même que Jonas Martin, dernier buteur à l'issue d'un joli numéro dans la surface (90e+1). Malheureux mais déjà joueurs à Marseille mercredi soir (3-2), les Alsaciens auront à coeur de confirmer contre Angers et Monaco lors des prochaines levées.

Les flops

La suffisance lyonnaise

Lyon aurait très bien pu gagner samedi soir contre Nantes et ne pas perdre deux points précieux dans la course à la C1. Les occasions ont existé pour les Gones, avec en point d'orgue ce penalty de Nabil Fekir superbement repoussé par Ciprian Tatarusanu en fin de match. Mais écrire cela ne suffit pas à comprendre la prestation de Memphis Depay et consorts, lesquels ont réellement manqué de mordant face à des Canaris décomplexés. "Ce qui a été flagrant c'est le manque d'intention et d'investissement ce soir, sur le front offensif notamment", a lâché Houssem Aouar sur beIN Sports après le match, sans pour autant évoquer la proximité avec le match de Ligue des champions prévu mardi soir. Le comportement des Lyonnais contre le Shakhtar Donetsk voudra toutefois le coup d'œil.

Dijon et Reims, les tubes de l'été dégonflés

Ils ont brillé aux beaux jours et espéré un automne de fête. Force est de constater qu'il est bien mal parti pour eux. Eux, ce sont Dijon et Reims. Après deux journées, Dijonnais et Rémois avaient réussi un carton plein. Les Bourguignons avaient même poussé leur flirt avec le sans faute une journée supplémentaire. Et puis, patatras. Plus rien. Extinction des feux. Battu à Strasbourg samedi (3-0), Dijon reste sur quatre défaites et un nul. Reims, six matches sans victoire après le match face à Bordeaux (3 nuls et 3 défaites). Bref, ça va moins bien pour les deux équipes. Dijon (12e) et Reims (15e) ont intérêt à retrouver de l'allant, sous peine de connaitre une fin d'année civile délicate.

Butelle - El Hajjam, l'erreur fatale

Parfois le football ne tient à rien : à une mauvaise appréciation de trajectoire, à un geste malencontreux. C'est exactement ce qu'ont vécu Ludovic Butelle et Oualid El Hajjam samedi soir lors d'Angers - Guingamp (0-1) et Caen - Amiens (1-0). Il a suffi d'une seule erreur de leur part pour faire basculer des rencontres plutôt équilibrées. Le premier, gardien du SCO, est sorti bien trop loin de son but sur l'ouverture du score, laissant trop de champ à Nicolas Benezet d'ouvrir le score (1-0) et d'offrir le premier succès de Guingamp cette saison. Le second, défenseur picard, a eu un mauvais réflexe de la main, permettant à Casimir Ninga d'être l'unique buteur caennais sur penalty (40e, s.p). Dans des confrontations directes pour le maintien, cela coûte très cher.

Jean CANESSE et Maxime DUPUIS