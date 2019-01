La chance de Paredes, c'est aussi celle du PSG

Leandro Paredes est donc l'heureux élu. Le fruit d'une recherche longtemps interminable qui a vu le PSG multiplier les pistes pour renforcer un entrejeu franchement démuni ces deux dernières saisons, et encore davantage depuis l'été dernier. Sur la liste longue comme le bras des noms qui ont été annoncés, celui de ce milieu argentin de 24 ans n'était certainement pas le plus ronflant. Mais il était disponible, au bon moment, et à un prix encore acceptable pour un club contraint de compter ses dépenses par rapport au fair-play financier. C'est déjà ça. Mais ce n'est pas tout.

Si la longue quête du PSG a mis en lumière un phénomène, c'est la difficulté de trouver un joueur pour un rôle aussi particulier que celui de sentinelle. Les spécialistes du poste ne sont pas nombreux. La plupart sont des reconvertis. Des éléments qui s'inscrivaient dans un registre différent et qui se sont retrouvés devant la défense par nécessité. Ce dont Adrien Rabiot n'a pas voulu. Ce que Paredes a accepté à son arrivée en Europe. L'Argentin jouait au poste de meneur de jeu à Boca Juniors. Il a reculé d'un cran en traversant l'Atlantique, plus précisément lors de son passage à Empoli.

Plutôt Pirlo que Kanté

C'est un profil atypique. Pas vraiment celui qui était attendu à Paris. Le choix des dirigeants parisiens aurait pu se porter vers un véritable spécialiste de la récupération. C'était la tendance quand ils avaient fait de N'Golo Kanté leur cible prioritaire l'été dernier. Et encore quand le nom d'Idrissa Gueye s'est détaché dès les premières heures du mercato hivernal. L'Argentin n'a pas grand-chose à voir avec les deux noms précédemment cités. Il offre des qualités totalement différentes. Toutes proportions gardées, son style de jeu correspond plutôt à celui d'Andrea Pirlo.

Leandro Paredes avec le maillot de l'ArgentineGetty Images

L'Italien avait lui aussi été amené à abandonner son poste initial de meneur de jeu pour se reconvertir en milieu défensif. Sans perdre des qualités tout aussi précieuses pour ce nouveau rôle. Paredes a su lui aussi les faire fructifier. Il ne brillera pas par son volume de courses ou sa faculté à harceler l'adversaire, par son impact physique ou sa volonté d'aller aux duels. Mais il a une qualité de passe assez remarquable. Il sait varier ses transmissions avec vista et précision. Il a cette capacité à casser les lignes qui manque au PSG depuis le départ à la retraite de Thiago Motta.

Une connexion à établir avec Mbappé

C'est le principal intérêt de son recrutement. Paredes ne vient pas seulement combler un vide dans une zone du terrain où Thomas Tuchel a le plus souvent dû bricoler, essentiellement avec Marquinhos, depuis le début de la saison. Il donne surtout une arme supplémentaire à ce PSG. Car il y a de sacrés receveurs pour exploiter une telle rampe de lancement. Thomas Meunier ou Dani Alves, qui devrait logiquement retrouver son poste de latéral droit avec l'arrivée du milieu de terrain argentin. Edinson Cavani, évidemment. Mais surtout Kylian Mbappé.

Kylian MbappeGetty Images

Si une connexion promet d'être redoutable, c'est certainement celle qui reliera l'Argentin et le Français. Parades apprécie particulièrement de jouer des ballons longs dans la profondeur. Il a montré au Zenit une précision extrême sur ces phases de jeu et une faculté à trouver des zones très dangereuses pour la défense adverse. Avec la rapidité et la qualité des appels de Mbappé, parfois sous-exploités face aux blocs il est vrai très repliés de Ligue 1, cette combinaison de qualités peut permettre au PSG de disposer d'une arme offensive supplémentaire. Et redoutable.

La question du niveau de jeu

Le recrutement de Paredes offre d'autres avantages. Une certaine flexibilité pour Thomas Tuchel, notamment. L'Argentin peut évoluer en sentinelle dans un 4-3-3 ou au sein d'un duo de récupérateurs dans un milieu à deux éléments avec la même efficacité. Une complicité avec Marco Verratti semble assez évidente également. Les deux joueurs devraient logiquement très bien cohabiter dans l'entrejeu tant ils semblent avoir des atomes crochus dans le jeu. L'Italien va retrouver ce relais technique qui lui manquait depuis qu'il s'est retrouvé orphelin de Motta.

Pour autant, Paredes n'est pas Motta ou Pirlo. A 24 ans, il n'a jamais vraiment connu l'exigence d'un club aussi ambitieux que le PSG. Son défi à Paris sera de parvenir à élever son niveau de jeu pour prouver qu'il peut être compétitif dans une compétition aussi relevée que la Ligue des champions. C'est à ce jour le challenge le plus important de sa carrière. Son avenir dépendra de sa capacité à le relever avec succès. Celui du club de la capitale aussi. Si Paredes comble efficacement le vide laissé dans l'entrejeu parisien, cela ouvrira d'autres perspectives à la formation de Thomas Tuchel.