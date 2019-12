"La France fait partie des solutions" : Giroud ouvre la porte à un départ

Voilà plusieurs années que le sujet du temps de jeu d'Olivier Giroud en club revient régulièrement sur la table quand il se rend en sélection. S'il a toujours maintenu la confiance à son joueur, Didier Deschamps sait que la situation va devoir évoluer. Le joueur aussi en a conscience et l'a expliqué dans une interview au Dauphiné Libéré.

"On va s'asseoir autour d'une table et prendre la meilleure décision pour moi", a lancé Olivier Giroud, champion du monde avec les Bleus en 2018. Il faut dire que ses six premiers mois de la saison à Chelsea ont de quoi le frustrer. Sept matches (un but) dont quatre seulement comme titulaire et un nombre de minutes famélique (282), Giroud est dans une impasse. Et il le sait. "Ça va être compliqué de rester à Chelsea, a-t-il assuré. Je vais avoir une discussion avec le coach. Il y a de grandes chances pour qu'il y ait du changement car je n'ai plus assez de temps de jeu pour m'exprimer".

Giroud, qui fait de l'Euro 2020, l'un de ses "derniers challenges" avec les Bleus est ouvert a de nombreuses possibilités, notamment... un retour en France. "La France fait partie des solutions", a expliqué le Champion de France 2012 avec Montpellier. Ces dernières semaines, son nom a été accolé à celui de l'Olympique Lyonnais. La blessure de Memphis Depay, même si les deux joueurs ne sont pas dans le même registre, a relancé les spéculations. Parmi les autres pistes, figure aussi l'Inter Milan mais il n'est pas évident non plus que Giroud y trouve le temps de jeu désiré.