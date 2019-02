La LFP évoque une "amende réduite" pour les fumigènes en hommage à Sala

Très critiquée, la Ligue de football professionnel (LFP) a évoqué "une amende réduite par rapport au barème habituel" après la sanction infligée au FC Nantes pour l'utilisation de fumigènes lors des matches contre Saint-Etienne et Nîmes, joués en mémoire à Emiliano Sala. "L'utilisation d'engins pyrotechniques dans les stades est interdite par la loi, rappelle en premier lieu la LFP jeudi. Les engins pyrotechniques sont extrêmement dangereux (ils peuvent brûler jusqu'à 1.700 degrés) et provoquent chaque saison des blessures parfois très graves pour ceux qui les utilisent et les personnes à proximité".

Une amende de 16.500 euros

"Après avoir entendu le FC Nantes, qui a déjà pris des mesures tangibles pour identifier les personnes qui ont allumé ces fumigènes, et apprécié le contexte particulier de la rencontre Nantes - Saint-Etienne, la commission de discipline de la LFP, qui agit en toute indépendance, a sanctionné le club d'une amende réduite par rapport au barème habituel", poursuit la Ligue.

maillot d'Emiliano Sala attaché aux filets de la BeaujoireGetty Images

Mercredi soir, la commission de discipline a décidé d'infliger 16.500 euros d'amende au FC Nantes pour "usage d'engins pyrotechniques et jets d'objets" lors du match contre l'AS Saint-Etienne le 30 janvier, le premier disputé par les Canaris en L1 après la disparition de leur ancien attaquant argentin le 21 janvier au soir. Une amende de 4.500 euros a également été infligée aux Canaris, pour les mêmes raisons, lors de la réception de Nîmes le 10 février, trois jours après l'officialisation de la mort d'Emiliano Sala.

Lors de ces matches à la Beaujoire, les supporters avaient utilisé notamment des tifos et des fumigènes en mémoire de leur ancien buteur.