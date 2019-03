La LFP va promouvoir le foot féminin à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes

La Ligue de football professionnel (LFP) va dédier ce week-end de L1 et de L2 "à la promotion du football féminin", à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes qui se déroule le 8 mars. "Plus de 80 actions" vont être mises en place sur l'ensemble des terrains. Organisé en lien avec le comité d'organisation de la Coupe du monde féminine 2019 (LOC), qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet, ce week-end de promotion "symbolise l'engagement du monde professionnel masculin en direction du football féminin à trois mois d'un événement charnière pour son développement futur", a déclaré mercredi la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour.

Concrètement, un spot pour la promotion du Mondial 2019 féminin sera diffusé sur les écrans géants des 20 stades, le coup d'envoi de certains matches sera donné par la mascotte de la Coupe du monde "Ettie", et des manifestations seront organisés au sein de chaque club. Strasbourg proposera par exemple des stands d'informations sur la pratique féminine en partenariat avec l'association "Femmes de foot". Pour le match face au Havre, Béziers permettra de son côté à toutes les femmes d'accéder gratuitement à la rencontre.

Objectif 200 000 licenciées

"Il y a un engouement qui se développe chez les femmes pour le foot, mais il faut encore aller plus loin. Il faut aller chercher les femmes, qui ne représentent que 20% des personnes présentes dans les stades. On veut attirer ce nouveau public qui est crucial pour nous", a expliqué Nathalie Boy de la Tour, lors d'un point-presse. "On a besoin des clubs professionnels, non seulement pour la Coupe du monde féminine, mais aussi pour le développement du foot féminin", a renchéri Brigitte Henriques, vice-présidente de la Fédération (FFF) et du comité d'organisation du Mondial-2019.

Selon elle, depuis la victoire de l'équipe de France masculine au Mondial-2018, il y a eu une augmentation de 15.000 licenciées filles, portant leur total à 179 000 alors que l'objectif est de monter à 200 000 "d'ici le Mondial 2019". Sur les 40 clubs professionnels engagés en L1 et L2, 36 d'entre eux possèdent une section féminine dédiée, dont 9 en D1 féminine et 9 autres en D2 féminine.