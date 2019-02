La MCN au sommet, Balotelli roi à l'OM, Fabregas prince à Monaco... Les salaires de Ligue 1 dévoilés

Si l'argent reste un sujet tabou dans l'Hexagone, les salaires des footballeurs sont souvent épiés. Et autant dire qu'ils suscitent généralement la curiosité. Comme de tradition, le journal L'Equipe publie donc, ce vendredi, le classement des joueurs les mieux rémunérés de Ligue 1. Ce dernier est établi en fonction des salaires mensuels bruts, et il ne comprend pas les éventuelles primes, collectives comme individuelles. Une nouvelle fois, le quotidien précise qu'il s'agit là de simples estimations, non de montants précis.

Mbappé, une augmentation de près de 180.000 euros

Sans surprise, le PSG domine outrageusement ce classement. En tête, bien évidemment, Neymar. Avec un salaire mensuel brut estimé à 3,06 millions par mois, la star brésilienne est le joueur le mieux payé du championnat français. Derrière lui, son ami et coéquipier Kylian Mbappé, qui a perçu une augmentation de près de 180.000 euros brut cette saison. Ainsi, l'international français émerge désormais à 1,73 million d'euros brut (prime d'éthique incluse). Comme l'informe le quotidien, le salaire du champion du monde est destiné à augmenter chaque saison, lui qui est sous contrat jusqu'en 2022 avec Paris.

Sur la troisième marche du podium, un autre joueur... du PSG. Avec 1,5 million d'euros brut mensuel, Edinson Cavani n'est pas bien loin de Mbappé. Il devance tout de même Thiago Silva et Angel Di Maria, qui dépassent eux aussi le million mensuel.

Neymar, Edinson Cavani et Kylian MbappéGetty Images

Balotelli roi à l'OM, Fabregas prince à Monaco

Du côté de l'OM, Mario Balotelli fait une entrée fracassante dans la grille des salaires. Et cela pourrait faire grincer des dents certains cadres. En effet, l'attaquant italien, qui se classe 16e du classement général, touche un salaire brut mensuel de 500.000 euros. Le même montant que ses coéquipiers Dimitri Payet, Kevin Strootman ou encore Luiz Gustavo. Avec 422.000 euros, Florian Thauvin est derrière ce quatuor.

Vidéo - Valeur en baisse mais salaire en hausse : Comment Raiola gère à merveille Balotelli 02:12

Arrivé cet hiver à l'AS Monaco, Cesc Fabregas s'est vu promettre un joli pont d'or. En signant un contrat jusqu'en 2022 avec le club du Rocher, le milieu espagnol touche 600.000 euros/mois. Sans oublier une prime à la signature de 10 millions... Toutefois, l'ancien joueur de Chelsea n'est pas le roi à Monaco. La couronne est toujours sur la tête de Falcao et son salaire de 750.000 euros mensuel.

Depay intouchable à l'OL

À l'OL, Memphis Depay est assis bien tranquillement sur son trône avec ses 360.000 euros/mois. Derrière lui, un trio Fekir-Dembélé-Aouar, qui émerge autour des 300.000 euros. En moyenne, le salaire mensuel brut est de 150.000 euros du côté des Gones. Placardisé, Mapou Yanga-Mbiwa n'est pas forcément préssé d'aller voir ailleur. La raison se trouve peut-être dans son salaire mensuel de... 280.000 euros, soit le 6e de l'effectif.

Rennes fait des folies pour Ben Arfa

En passant du PSG au Stade Rennais, Hatem Ben Arfa pouvait redouter un salaire (beaucoup) moins élevé. Selon l'estimation de L'Equipe, le joueur a bien plus que limité les dégâts. Avec 400.00 euros/mois, "HBA" ne touche "que" 100.000 euros de moins qu'à Paris. Au total, il recevrait donc aux alentours de 6 millions d'euros/an. Un salaire colossal pour le club breton, qui a également fait des efforts pour attirer Clément Grenier. L'ancien joueur de l'OL émerge en effet à 280.000 euros/mois, juste devant Mbaye Niang et ses 150.000 euros.

Ben Arfa (Rennes) face à MontpellierGetty Images

Et l'entraîneur le mieux payé est...

Si les joueurs de Ligue 1 n'ont certainement pas à se plaindre de leur salaire, les entraîneurs non plus. Le coach le mieux payé est bien évidemment Thomas Tuchel, qui touche aux alentours de 420.000 euros/mois. Derrière l'entraîneur du PSG, le revenant Leonardo Jardim, à qui Monaco donne mensuellement 333.000 euros. Au coeur de la tempête à l'OM, Rudi Garcia complète le podium (250.000 euros/mois). L'entraîneur le moins bien rémunéré du championnat est Bernard Blaquart, qui touche 20.000 euros chaque mois du côté de Nîmes.