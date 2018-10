"La poisse à Titi", duo de feu, Cavani : les tops et flops de samedi

Les Tops

Nicolas Pépé, le doute n'est plus permis

Une question demeure au sujet de Nicolas Pépé : où signera-t-il dans quelques mois ? Auteur de son 7e but avec Lille cette saison, l'attaquant a encore porté les siens vers la victoire. Point d'appui de l'attaque lilloise, piston pour le jeu en transition, passeur, buteur et tireur de penalty, l'ancien du SCO d'Angers s'occupe de tout chez le 2e de Ligue 1. Tant qu'il sera là, Lille fonctionnera. Sept buts au compteur, cela le place à la 7e place du classement des buteurs à deux réalisations du leader, un certain Kylian Mbappé auteur de 9 buts. Pépé a surtout marqué lors de sept des dix rencontres disputées cette saison. Une régularité de l'extrême.

L’attitude de la Meinau

On le savait déjà mais ça ne fait jamais de mal de le rappeler : la Meinau est bien l’un des meilleurs stades de l’Hexagone. Samedi, pour la première de Thierry Henry, les supporters alsaciens ont fait honneur à leur équipe et à ce sport. D’abord en applaudissant magnifiquement Henry lors de sa reconnaissance du terrain. Puis en mettant le feu aux tribunes pour pousser les leurs dans cette affiche de gala. Des stades comme ça, on aimerait en voir plus en L1 alors merci la Meinau !

Sala / Boschilia, duo gagnant

Nantes respire un grand coup. Après une première sortie ratée sous les commandes de Vahid Halilhodžić, le FCN a passé la deuxième face à Toulouse à La Beaujoire avec un carton en guise de récompense (4-0). Ce large succès, il le doit à un duo de qualité : Gabriel Boschilia / Emiliano Sala. Auteur des quatre buts de la rencontre, les deux hommes ont particulièrement brillé sur la pelouse et permis à Nantes de bien jouer. Sala, en point d'appui, mais aussi en renard, a illuminé la soirée avec son triplé.

Les Flops

La malchance monégasque

Si Didier Deschamps est encore affublé d’une expression faisant référénce à sa chance légendaire, on pourrait créer l’exact inverse pour définir la première de Thierry Henry. Pour sa première, Titi a joué de malchance entre boulette de son jeune gardien, perte sur blessure de Radamel Falcao, exclusion rapide de Samuel Grandsir et sauvetages sur la ligne des défenseurs strasbourgeois. Difficile de faire pire pour des débuts. En espérant pour lui et l’ASM que la "poisse à Titi" ne rentre pas dans le langage footballistique très longtemps.

Henry, une première en enfer

Cavani, buteur en grève

Au Parc des Princes ce samedi, certains ultras étaient en grève. De là à dire qu’Edinson Cavani a suivi le mouvement… Dans un match taillé pour lui, où il se sera procuré d’énormes occasions à l’image de ce raté seul face au but aux six mètres (45e), l’Uruguayen a manqué le coche à plusieurs reprises (4 tirs). Maladroit dans ses tentatives, il a aussi eu du mal à suivre les mouvements de ses coéquipiers d’attaque, notamment les fulgurances de Kylian Mbappé. Bien plus en vue dans le jeu, l’Uruguayen a péché dans la finition. Thomas Tuchel n’a pas dit autre chose après le match : "C’est un peu dur pour Cavani mais il a beaucoup voyagé avec la sélection. Il faut être patient, ça va revenir". Il faut espérer que cela soit rapide. Car, face à Naples, la grève sera interdite.

Edinson Cavani face à AmiensGetty Images

Dijon, en mode Titanic

A Dijon, la moutarde devient aigre. Battu par Lille devant son public (1-2), le DFCO a signé une septième rencontre sans victoire en championnat. Depuis son carton sur la pelouse de l'Allianz Riviera face à Nice (0-4), le club bourguignon, 16e avec 10 points, ne met plus un pied devant l'autre. Il coule même à pic. Son bilan est d'ailleurs catastrophique : sur ses sept matches sans victoire, il a encaissé six défaites et seulement marqué deux buts. Face au LOSC, le penalty marqué par Mehdi Abeid a été le premier marqué en quatre rencontres. Il y a le feu à tous les étages.

A Nantes, les onze minutes de la colère

C’était un signe fort des supporters nantais, samedi. Une présence dans le stade mais onze minutes de silence pour dénoncer la politique sportive du club. Une bannière simple résumait le message : "11 minutes de silence pour 11 ans d’incompétence". En cause, la gestion du club par Waldemar Kita, en poste depuis 2007 désormais. La soirée vécue par les Canaris (victoire 4-0) ne doit pas faire oublier les décisions souvent incomprises du président nantais.