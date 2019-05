La presse anglaise est catégorique : Villas-Boas est tout proche de l’OM

C’est une info surprise. Qui risque de faire parler. Ce vendredi, alors que Rudi Garcia dispute son dernier match au Vélodrome face à Montpellier, André Villas-Boas est annoncé tout proche de l’OM. C’est The Telegraph qui l’affirme, en étant très affirmatif dans son article. Selon le tabloïd anglais, des discussions ont eu lieu entre l’ancien entraîneur de Tottenham et Andoni Zubizarreta. Si aucun détail n’a filtré, le Portugais, libre depuis son départ de Shanghaï SIPG, pourrait bien devenir le nouvel entraîneur de l’OM.

Jeudi, c’est un appel du pied très appuyé que le Portugais avait envoyé à la direction phocéenne. "J’ai déjà été en contact avec Marseille en 2013 avant que je finisse par aller au Zenit Saint-Pétersbourg, avait-il expliqué depuis l’International Football Submit de Bilbao. C’est l’un des plus grands clubs d’Europe, avec beaucoup de prestige, un club qui a gagné la Ligue des Champions. C’est évidemment quelque chose qui pourrait m’intéresser. Ils viennent juste de prendre leur décision au sujet de Rudi Garcia. Le club est entre de bonnes mains avec Andoni Zubizarreta que je connais très bien, bien sûr. S’ils me sollicitent, on se rencontrera bien sûr et il pourrait y avoir une possibilité".