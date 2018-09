La puissance Dembélé, le naufrage Amavi, la migraine Lamouchi : nos tops et flops de mercredi

Les tops

Dembélé, né pour marquer

C’est une catégorie de joueur à part. Celle qui ne vit que par le but. Moussa Dembélé est, à n’en pas douter, un membre de cette caste exclusive. Après quelques matches timides pour s’intégrer à sa nouvelle équipe, la recrue star de l’été lyonnais a déjà montré l’étendue de son talent en s’offrant un doublé pour sa deuxième titularisation. Le tout dans un style de pur buteur : puissant et adroit dans le dernier geste. Avec plus de réussite, il aurait pu s’offrir le triplé. Jean-Michel Aulas peut être rassuré : il ne s’est pas trompé avec Dembélé. Cet homme-là va faire trembler les filets.

Costil, dernier rempart

Il est parfois raillé mais si Bordeaux a empoché un deuxième succès consécutif, il le doit certes au cinquième but de la saison de François Kamano mais encore plus à son gardien international (1 sélection). Benoît Costil a été impérial et principalement en première période ! Avant même que Bordeaux n'ouvre le score, Costil était déjà chaud, d'abord face à Pépé (2e) puis face à son compère Bamba dans la foulée (6e). Un arrêt exceptionnel face à un Lillois pourtant seul dans les six mètres et qui permettait en plus à Bordeaux de contrer… et de marquer le seul but de la rencontre ! Quelques minutes plus tard, Costil dégoûtait complètement les Dogues en déviant une tête piquée de Rui Fonte (13e). Chaud en début de match, Costil l'était toujours dans les dernières minutes. Pépé en sait quelque chose puisqu'il a encore buté par deux fois (84e et 88e) sur l'ancien gardien rennais, l'homme de la soirée.

Montpellier, ça ne perd toujours pas

C’est un refrain connu et répété à l’envi : ce Montpellier est une formidable machine à défendre. Ce mercredi, il a pourtant pris deux buts. Mais n’a pas perdu. Une constante pour les hommes de Michel Der Zakarian qui ont enchaîné leur sixième match sans défaite. Face à Caen (2-2), ils ont été malmenés, ont été réduits à dix mais sont repartis avec un point précieux. Pour faire tomber Montpellier, il va falloir se lever tôt cette saison. Cela commence à devenir une habitude.

Marseille, heureusement il y a la grinta

Si l’OM est troisième de Ligue 1 à égalité de points avec l'OL, il ne le doit clairement pas à sa défense. Après le fiasco de dimanche à Lyon, Marseille a encaissé deux nouveaux buts, soit six en trois jours. Pour compenser ce déficit énorme, les hommes de Rudi Garcia peuvent compter en revanche sur un mental à toute épreuve. A l'image de sa devancière de 2017/2018, cette équipe possède une grinta qui lui a permis jusqu'ici de se tirer de quelques mauvais pas comme face à Rennes (0-2 puis 2-2), contre Monaco (1-2 puis 3-2) et encore contre Strasbourg ce mercredi. Mené 1-0 puis réduit à dix et rattrapé à 2-2 à une minute de la fin, l'OM a trouvé les ressources pour aller chercher trois points, et s'éviter une mini-crise, dans les arrêts de jeu.

Les flops

Amavi, le boulet de l’OM

Ce fut l’un des gagnants du mercato marseillais. Mais c’est l’OM qui s’en mord les doigts. Tout l’été, le club phocéen a cherché un arrière gauche à même de concurrencer Jordan Amavi. En vain. Sans solution crédible à son poste, le gaucher s’est quelque peu reposé sur ses lauriers, comme en fin de saison dernière. Face à l’OL, il avait pris l’eau, entraînant Luiz Gustavo dans sa noyade. Ce mercredi, il a encore été très en vue. Mais pas dans le bon sens du terme. Il d’abord été pris à la course par Kenny Lala après avoir mal couvert son axe. Puis, auteur d’un geste très limite sur le même Lala, il a quitté les siens sur un carton rouge direct. Ils ont finalement gagné sans lui. Comme un symbole.

Une soirée rouge

Pour la première journée en semaine de la saison, les joueurs de Ligue 1 étaient plutôt nerveux. Six matches étaient disputés à 19 heures ce mercredi et cinq ont vu au moins un carton rouge. Jordan Amavi (52e) avait inauguré la soirée avant que Jérémy Gélin (61e) et Lucas Tousart (67e) ne lui emboîtent le pas. Les choses se sont encore accélérées avec Vitorino Hilton (83e), Adama Soumaoro (89e) et enfin Enzo Loiodice (90e+3). En comparaison, il y avait eu 14 cartons rouges en six journées, soit 60 matches depuis le début de saison…

Les choix de Lamouchi

L’embarras du choix se transforme en migraine géante pour Sabri Lamouchi. Après un mercato XXL, l’entraîneur rennais dispose d’une force de frappe offensive que peu d’équipes peuvent égaler. Malgré ça, son Rennes patine. Dans le but, la méforme de Thomas Koubek n’a pas été (encore ?) sanctionnée par l’entraîneur breton. Et devant, les choix faits par le technicien ne portent pas leur fruit. Son 4-2-3-1 centré autour de Ben Arfa dépend trop des rares fulgurances du gaucher, discret, alors que Benjamin Bourigeaud et Clément Grenier ont été laissés sur le banc. À tort tant la propreté technique des deux a fait du bien aux Bretons lorsqu’ils sont entrés en jeu. Au final, Rennes végète à une 17eplace indigne de son statut. Et Lamouchi n’a toujours pas trouvé la bonne formule.

Guingamp, un point c'est tout

Les optimistes diront que Guingamp a ouvert son compteur sur la pelouse de Nîmes en revenant avec le point du match nul. Les pessimistes retiendront que les hommes d'Antoine Kombouaré n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre. Ceux qui voient le verre à moitié plein insisteront sur le penalty manqué d'Umut Bozok qui aurait pu plonger Guingamp plus profondément encore dans la crise. Les autres rappelleront le poteau de Marcus Thuram et la blessure de celui-ci, l'un des meilleurs bretons encore ce mercredi. Les chiffres eux sont incontestables et ils disent qu'après sept journées, Guingamp compte déjà cinq points de retard sur le barragiste Monaco et six sur le premier non relégable, Rennes.