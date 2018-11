Lasne touché aux adducteurs

Le milieu de terrain de Montpellier Paul Lasne s'est blessé aux adducteurs dimanche lors du match entre Montpellier et Rennes (2-2), comptant pour la 14e journée de Ligue 1. "Sur l'action qui conduit au penalty (du Rennais Benjamin Bourigeaud, ndlr), il a ressenti un truc aux adducteurs", a indiqué l'entraîneur montpelliérain Michel Der Zakarian en marge de la conférence de presse. Lasne était entré en jeu à la 68e minute de jeu pour suppléer Damien Le Tallec, qui relevait d'une blessure au psoas contractée il y a quinze jours à Angers (défaite 1-0), et a été remplacé à la 78e minute par Junior Sambia. En dix petites minutes, il s'est blessé et a commis une faute, à l'origine du penalty égalisateur de Rennes.

L'ancien milieu de l'AC Ajaccio, âgé de 29 ans, passera des examens en début de semaine pour connaître la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Montpellier occupe la troisième place de la Ligue 1 malgré le nul concédé à la Mosson face aux Bretons (2-2).