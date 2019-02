Laurent Blanc entraîneur de l’OM ? "Aucun contact"

Trois ans qu’il vit loin des bancs. Et visiblement, cela fait trop. Au micro de Téléfoot ce dimanche, Laurent Blanc, libre depuis son départ du PSG en 2016, a confirmé son envie de revenir à la tête d’une équipe prochainement, "certainement la saison prochaine, j'espère", a-t-il avoué. Estimant "avoir sincèrement avoir quelque chose encore à faire" dans le foot, l’ancien sélectionneur des Bleus a réfuté cependant toutes les rumeurs liées à son nom récemment.

"Chaque fois qu'un poste se libère, mon nom revient, souvent sans aucune raison", s’est-il désolé au moment d’évoquer les pistes mentionnées par la presse. Existe-il quelque chose avec l’OM, par exemple, en cas de départ de Rudi Garcia ? "Il n’y a eu aucun contact", a-t-il balayé, mettant en avant le travail des coachs en place.

Et Paris ? Après tout, pourrait-il revenir un jour à la tête du club parisien ? "En ce qui me concerne, je ne vois pas de raison de vous dire non (revenir au PSG, ndlr). Il faudrait un concours de circonstances. Il faut que les étoiles soient bien alignées ce qui est loin d’être le cas", a-t-il conclu.