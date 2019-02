Laurey : "C'est vous qui nous bourrez le mou avec vos histoires d'Europe"

La Meinau, encore bondée, a été douchée samedi. De passage en Alsace, Angers a joué un vilain tour à son hôte du soir. Le SCO s'est imposé 2-1 grâce à un doublé de Kanga et Strasbourg, en se prenant le mur angevin, a vu sa balle série s'arrêter net. Après quatre succès de rang en Ligue 1, le Racing pouvait commencer à regarder devant. En cas de succès samedi, les Alsaciens se seraient même postés, au moins provisoirement, à la 4e place.

De quoi commencer à rêver, tout doucement, de qualification européenne ? Non. Thierry Laurey, avec la verve qui est la sienne, a tordu le cou à ces prétendues ambitions. La défaite face à Angers ne remet rien en cause, puisqu'il n'y avait pas de cause à défendre. "C'est vous qui nous bourrez le mou avec vos histoires d'Europe, a-t-il lâché. Nous on en est loin, on n'y pense pas. On essaie de progresser et de jouer du mieux possible."

Stefan Mitrovic (Strasbourg) face à AngersGetty Images

Sur le fond, Strasbourg a d'ailleurs sans doute déjà plus mal joué que lors de cette rencontre. Notamment en première période, rythmée et prolixe en occasions. Mais le Racing a été victime de son inefficacité samedi, dans els deux surfaces. "On a les cartes en main en début de rencontre. On a les occasions, on ne les met pas et on se fait punir. Ce sont des choses qui peuvent arriver", juge Laurey. "On a trois occasions et on met deux buts. On a fait preuve d'efficacité", concède d'ailleurs son homologue angevin, Stéphane Moulin.

Thierry Laurey refuse de jeter le bébé avec l'eau du bain. Au contraire. le contenu lui a plutôt plu. "Je ne suis pas déçu par la prestation de ce soir, si ce n'est la défaite, a-t-il poursuivi. Je n'ai rien à reprocher aux joueurs. On a fait un bon match dans l'ensemble, on a eu la volonté d'aller de l'avant, d'ouvrir le score, de revenir au score. On n'a rien lâché, c'est l'état d'esprit que je veux voir. On a manqué de vigilance derrière et parfois de qualité technique."

Bref, pas question de dramatiser. Après tout, Strasbourg reste calé bien au chaud dans la première moiité de tableau. Le premier quart, lui, relève d'unu ambition que ne revendique pas les Racingmen. "Bien sûr que, si à trois journées de la fin on n'est pas loin des places européennes, on y pensera, mais on en n'est pas là du tout, a rappelé Laurey en guise de conclusion. Même si elle progresse, notre équipe peut perdre un match de temps en temps." Ce n'est effectivement ni interdit, ni une catastrophe.