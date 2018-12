Le FC Barcelone est tombé fou de Jean-Clair Todibo, défenseur de Toulouse

Ce qui pourrait apparaître comme une rumeur assez fantaisiste semble être en réalité une piste très sérieuse. Evoqué ces derniers jours en Espagne, le nom de Jean-Clair Todibo résonne de plus en plus fort du côté de Barcelone. Le quotidien catalan Mundo Deportivo fait même du jeune défenseur toulousain une des priorités du leader de Liga, "optimiste" quant à la finalisation de ce dossier assure MD.

A seulement 19 ans (qu'il fête ce 30 décembre), Todibo était encore totalement inconnu avant le début de saison. Mais dix premiers matches convaincants chez les professionnels (un but) ont convaincu le Barça de son potentiel. Imposant physiquement (1,89m) et déjà séduisant par la maturité de ses interventions, le Guyanais a, il est vrai, montré de belles dispositions. S'il lui reste encore à peaufiner son jeu et à canaliser sa fougue (à l'image de son carton rouge reçu un peu bêtement à Guingamp), l'international français U20 a de quoi séduire.

Maillot non floqué mais nom déjà coché par les grands d'Europe

Autre grand intérêt au cas de Todibo : sa situation contractuelle. Et le Barça a flairé le bon coup. Celui qui n'a même pas son nom floqué sur son maillot n'est encore que stagiaire à Toulouse et n'a pas signé de premier contrat professionnel. Libre de tout engagement en fin de saison, le natif de Cayenne a fait savoir à son club formateur qu'il ne souhaitait pas s'engager avec le club de la Ville Rose. Toulouse n'a pas tardé à répliquer en envoyant le joueur avec l'équipe réserve, sans pouvoir jouer, le temps qu'il "prenne une décision pour son avenir" comme l'avait expliqué le technicien du TFC Alain Casanova sur RMC le 14 novembre dernier. Todibo n'est ainsi plus dans le groupe pro du 15e de Ligue 1 depuis bientôt deux mois.

Todibo tacle Niang et offre un penalty controversé à Rennes face à ToulouseEurosport

Persuadé de tenir avec lui le "nouveau Raphaël Varane" comme l'écrit Mundo Deportivo, le FC Barcelone est donc prêt à passer à l'offensive et aurait transmis une offre. Conseillé par sa famille, le jeune joueur ne devrait pas prendre sa décision avant "une semaine" précisait samedi soir la publication catalane. Todibo aurait obtenu d'Eric Abidal lui-même l'assurance d'évoluer tout de suite avec l'équipe première du Barça et non avec la réserve. Mais avec l'arrivée cet hiver de Jeison Murillo et quatre défenseurs centraux de métier dans l'effectif blaugrana (Umtiti, Piqué, Lenglet, Vermaelen), difficile d'imaginer le jeune Français se faire immédiatement sa place, à moins d'une cascade d'absences.

Mundo Deportivo révèle par ailleurs que le joueur accorderait une grande place au sportif dans son choix. Cette perspective d'un temps de jeu limité pourrait aiguiser un peu plus l'intérêt d'autres clubs évoqués comme prétendants au Toulousain comme la Juventus, offensive sur le dossier, le Real Madrid, Naples, Leipzig, le Bayer Leverkusen ou encore l'Olympique lyonnais. Le TFC s'attend en tout cas probablement au départ de son espoir puisqu'il a annoncé samedi la signature du défenseur international japonais Gen Shoji. Reste désormais à savoir quelle somme le club de Haute-Garonne pourrait récupérer dans l'affaire.