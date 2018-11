Le goleador Mothiba, la déprime d'Henry et le symbole Depay : les tops et flops de samedi

Les tops

Mothiba, le goleador inattendu

Auteur d'une deuxième partie de saison 2017-2018 intéressante avec le LOSC, Lebo Mothiba était attendu comme un atout offensif de poids pour Strasbourg, allé le dénicher à Lille en fin de mercato. Avec raison. Depuis son arrivée en Alsace, l'attaquant sud-africain n'en finit plus de marquer. Face à Toulouse (1-1), il a inscrit son 7e but de la saison déjà, son 6e avec le Racing (le premier était avec Lille). Surtout, il s'agit de son 5e but sur les cinq derniers matchs. Un goleador en forme.

Savanier - Bouanga, le duo de crocos affamé

On l’attendait dès le début de saison mais Denis Bouanga a décidé d’être un tube de l’automne. Pétri de talent, Denis Bouanga a choisi ce samedi pour prouver tout le bien que l’on pensait de lui. Son doublé plein de sang-froid lui permet de présenter une feuille de stat plus que convenable pour un novice à ce niveau (9 matches, 3 buts). Mais si Bouanga a brillé, c’est aussi l’excellente prestation de Teji Savanier qui est à mettre en avant. Privé de cinq matches en raison de son expulsion face au PSG de Kylian Mbappé, le milieu a inscrit un but magnifique sur coup franc pour mettre Nîmes à l’abri. Forcément, quand ses individualités brillent, Nîmes avance.

Lamouchi, des choix risqués mais payants

Ben Arfa, Siebatcheu, Bourigeaud... A Rennes, les choix offensifs sont nombreux et prestigieux. Pourtant, à Caen, les trois étaient sur le banc. Sabri Lamouchi leur a préféré des joueurs moins "cotés" comme Romain Del Castillo ou Adrien Hunou. Et il a bien fait. Le second a ouvert le score sur une frappe repoussée du premier. L'ex-Lyonnais, insaisissable, est aussi l'auteur de la passe décisive et de la récupération du ballon à l'origine du deuxième but rennais. Parfois, le prestige est à l'encontre de l'équilibre d'une équipe.

La forteresse rémoise

Si Reims réussit un aussi bon début de saison (8e), il le doit bien plus à la solidité de la défense (10 buts encaissés) qu'à sa timide attaque (8). Face à Monaco (1-0), cela s'est encore vérifié avec une performance encore très bonne sur le plan défensif. Plus de vingt minutes en infériorité numérique après l'expulsion de Romao (49e), incapable de tenir le ballon (28% de possession, 64% de passes réussies) après leur ouverture du score, les joueurs de David Guion se sont concentrés sur ce qu'ils savent faire de mieux : défendre. Avec réussite, à l'image de la superbe parade de Mendy face à Falcao (77e). Au passage, ce dernier s'est offert son 8e clean-sheet en L1... en 12 matches. Et ce n'est pas ce Monaco sans armes qui allait changer la donne.

Monaco, la galère continuelle

Perdu. Les yeux dans le vague. Il suffisait de regarder Thierry Henry au coup de sifflet final pour comprendre la situation dans laquelle se trouve le Rocher. Avec 7 points, l’ASM compte son pire total de points à ce stade de la saison depuis son arrivée dans l’élite. Malgré une possession en sa faveur très nette (72%), les jeunes pousses monégasques n’ont presque jamais mis en difficulté Reims. Même avec le retour de Radamel Falcao. Bref, tout va mal. Et ce n’est pas l’accrochage avec leurs supporters en fin de match qui va changer la donne. Après 4 matches, Titi présente un bilan léger (2 nuls, 2 défaites) et semble déjà, lui aussi, sans réel recours face au problème. Pourtant, il y a danger. Et dire que c’est le PSG qui se rend à Louis II la semaine prochaine…

Depay, la mauvaise réponse

Il n’est pas le seul, loin de là. Mais, en revanche, c’est bien le symbole. Après avoir critiqué Bruno Genesio la semaine passée, réclamant plus de respect, Memphis Depay a délivré une copie proche de l’indigence face à Bordeaux (1-1). Comme ses copains, il aura globalement tout raté malgré l’insistance de son coach à le laisser sur le terrain. Après ses déclarations, il devait délivrer une prestation de patron, à même de faire taire les critiques. Après ce samedi, il y en aura encore plus…

Deux rouges, une erreur

28 fautes, trois jaunes et deux rouges. L'arbitre de Reims-Monaco, Hakim Ben El Hadj, a dû jouer du sifflet à Auguste-Delaune. Mais il aurait s'éviter de sortir le carton rouge. Au moins la première fois. Car l'expulsion directe de Romao était clairement une faute d'appréciation. Dans son geste pour dégager (avec succès) le ballon, le milieu rémois touche malencontreusement la jambe d'Ait Benasser. Pas de mériter le rouge, sauf pour l'arbitre de la rencontre. Le VAR aurait aussi pu l'aider mais est restée silencieuse. Comme quoi, elle est loin de tout régler.

Dijon, la dure loi des chiffres

Les chiffres sont cruels pour Dijon. Corrigés à domicile par Nîmes, les Dijonnais ont pourtant eu la possession (65% contre 35%), le plus grand nombre de tirs (23 contre 11) et un nombre de passes bien supérieurs à celui des Crocos (496 contre 150). Pourtant, ils quittent Gaston-Gérard avec quatre buts dans la musette et une série digne d’un relégable : 9 matches sans victoire, dont sept défaites. Que l’euphorie de leur beau début de saison (trois victoires en trois matches) semble loin…

