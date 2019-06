Le Graët sceptique sur l'hygiène de vie de Neymar, un joueur "admirable" mais "souvent absent"

Noël Le Graët reste sceptique sur Neymar. Dans le cadre d'un entretien accordé à Infosport+, le patron du football français a été amené à évoquer les rumeurs autour de l'avenir de l'attaquant brésilien. Et le président de la FFF l'admet volontiers : il reste sur sa faim, regrettant ses blessures à répétition sans remettre en cause son talent.

" Il doit faire attention à son hygiène de vie "

"Le joueur est admirable. Quand on le regarde jouer, vous avez du plaisir. Ceci dit, il n’a pas été présent dans les grandes compétitions : souvent blessé, souvent absent, pas là pour les grands rendez-vous de la Ligue des champions souvent absent avec son équipe du Brésil... Il a quand même quelque chose, il doit faire attention, sûrement..., a-t-il suggéré, avant de remettre en cause son hygiène de vie. Je ne le connais pas assez pour le critiquer, mais peut-être à cause de son hygiène de vie mais attention, je mets un grand peut-être devant. Je ne voudrais pas être critique sans le savoir", a-t-il précisé.

Ainsi, le patron du football français a évoqué un joueur "fragile" qui aura mis en lumière aux yeux du monde entier le projet du PSG à défaut de lui faire remporter des trophées. "J’ai l’impression qu’il est blessé un peu souvent, malgré lui, je crois. C’est un technicien extraordinaire, il a quand même fait les beaux jours économiques du PSG sur le marketing mais ce n’est pas suffisant", a-t-il conclu.

Actuellement blessé à la cheville droite, Neymar a dû déclarer forfait pour la Copa América.