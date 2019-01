Le PSG au complet pour son stage au Qatar

Comme il en est de coutume, le PSG s’envolera dimanche direction la capitale du Qatar, Doha, afin de parfaire sa préparation en vue de la seconde partie de saison. "Nous sommes sur une dynamique très positive depuis le début de saison et ce stage est un moment important pour que joueurs et staff se retrouvent ensemble et continuent à solidifier les liens", a déclaré le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi.

En dehors des séances d'entraînement et des différentes activités touristiques, le club parisien inaugurera notamment la nouvelle Paris Saint-Germain Academy à Doha. Le partenariat entre l'office du tourisme du Qatar et le PSG, en vigueur depuis 2012, est régulièrement pointé du doigt par l'UEFA dans le cadre du fair-play financier, qui estime que le montant versé au PSG est surrévalué.

La Ligue (LFP) avait accepté de reprogrammer à fin février le match devant opposer le PSG contre Montpellier comptant pour la 17e journée de L1, reporté en raison du mouvement des "gilets jaunes", afin de permettre à l'équipe parisienne d'effectuer ce stage de promotion au Qatar.