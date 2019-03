Le PSG, champion plus précoce que jamais ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le PSG n'a pas vraiment laissé planer le suspense en Ligue 1 cette année. Avec 17 points d'avance sur Lille, son dauphin, Paris a quasiment le titre en poche avant même l'arrivée du printemps. Reste désormais à savoir quand le club de la capitale mettra les mains sur son deuxième championnat consécutif, le sixième en sept ans. Dans une fin de saison émaillée par les nombreux reports de matches, le PSG peut-il espérer égaler son record de précocité, établi en 2015-2016 avec un titre décroché à la 30e journée ?

Paris compte 68 points après 25 matches disputés alors que le LOSC en cumule 51 après 26 rencontres. Le club de la capitale doit disputer un match en retard de la 18e journée, prévu le 12 mars prochain, à Dijon. Mais il risque de compter encore un "handicap", puisque sa rencontre face à Nantes (28e journée), initialement planifiée le week-end du 9-10 mars, a été reportée à une date ultérieure en raison des manifestations liées au mouvement des gilets jaunes. Elle devrait se disputer vraisemblablement au mois d'avril, en raison du calendrier chargé des deux équipes, notamment de Paris, encore engagé dans trois compétitions (L1, Coupe de France, C1).

Le record de 2016 égalé ?

Voilà pour le contexte. S'il est difficile d'anticiper le scenario de la fin de championnat, choisissons les deux hypothèses "extrêmes" pour tenter d'anticiper la date du sacre parisien. D'abord, si le PSG et Lille font un sans-faute, les hommes de Thomas Tuchel pourraient être sacrés au soir de la 32e journée, en cas de victoire face… à Lille le 13 avril. Les Parisiens prendraient en effet 20 points d'avance, avec 18 points encore en jeu. Dans l'hypothèse peu probable où le PSG disputerait son match en retard face à Nantes avant cette rencontre, Paris pourrait même se contenter d'un match nul.

Di Maria Xeka PSG-LilleGetty Images

Au contraire, si Lille et les autres poursuivants (Lyon, et dans une moindre mesure Saint-Etienne, déjà trop loin) calaient complètement, le club de la capitale pourrait égaler l'un de ses records. Le PSG pourrait en effet être sacré face à Toulouse le 31 mars, au soir de la 30e journée, en cas de victoire. Le club de la capitale compterait 26 points d'avance sur le LOSC, avec 24 unités encore en jeu. Le sacre pourrait même intervenir encore plus tôt, à condition d'affronter Nantes avant cette date. Ce qui parait hautement improbable, en raison de la trêve internationale, s'étalant du 18 au 26 mars.

Ainsi, il sera difficile pour le PSG d'égaler son record de 2016. Les Parisiens, alors emmenés par Zlatan Ibrahimovic, avaient remporté le titre après une victoire mémorable à Troyes (0-9). Ce sacre reste, à ce jour, le plus précoce dans l'histoire du championnat de France. Paris peut tout de même faire mieux que l'an passé, où il avait été sacré à la 33e journée après un autre feu d'artifice face à Monaco (7-1). À condition de rester sur le même rythme, sans être obnubilé par le "véritable" objectif du club : le 8e de finale retour de Ligue des champions à venir, le 6 mars contre Manchester United.