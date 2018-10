Le PSG domine Amiens sans forcer (5-0)

Paris reçu 10 sur 10. Le club parisien continue d'entrer dans l'histoire de la Ligue 1 en enchaînant un dixième succès consécutif depuis le début de saison. La plus longue série de victoires de l'histoire du club. Cette fois, le sparring partner se nommait Amiens, qui a été balayé samedi au Parc des Princes (5-0), sur le même score que Lyon il y a deux semaines.

La seule chose qui change fondamentalement en championnat dans cette équipe parisienne semaine après semaine, c'est son onze de départ. Privé de nombreux titulaires (Meunier, Thiago Silva, Neymar, Kimpembe), Thomas Tuchel avait donc à nouveau aligné un onze inédit, avec un Nkunku titulaire au poste inhabituel d'arrière droit et une charnière Marquinhos-Kehrer. Mais ça ne change pas la marge de manœuvre qu'a cette équipe sur ses pairs en Ligue 1.

Elle a encore concédé des occasions, et elle aurait pu être punie une ou deux fois si Amiens s'était montré plus tranchant et agressif dans les trentes derniers mètres adverses. Car à part cette double parade d'Aréola au retour des vestiaires (47e), les joueurs de Christophe Pelissier ont fait preuve de beaucoup trop de déchet pour profiter des espaces laissés par l'arrière garde parisienne ou la faiblesse évidente du côté droit. En défense non plus, les Amiénois n'ont pas pu endiguer les vagues parisiennes, qui ont fait mouche deux fois sur la même action sur corner, repris de la tête au premier poteau par Marquinhos en début de rencontre (1-0, 12e), puis juste avant la mi-temps (2-0, 42e) grâce à Rabiot.

Trois buts après la 80e minute

Le seul bémol parisien se nomme Edinson Cavani, qui a presque tout raté aujourd'hui et surtout une occasion seul face au but vide dans les six mètres (45e). En deuxième mi-temps, le PSG a ronronné, et marqué sur ses trois seuls tirs cadrés, par Draxler (3-0, 80e), Mbappé (4-0, 82e) et Diaby (5-0, 87e) qui réussit toutes ses entrées sous le maillot du club de la capitale. Paris accélère quand il veut et fait la différence à chaque fois.

D'où cette impression qu'il peut égaler la semaine prochaine face à l'OM le record de victoires consécutives en Ligue 1 de Bordeaux (11) établi lors de la saison 2008-2009, sans oublier le record du meilleur départ dans une saison en Europe. Et ce n'est pas son nombre de points d'avance sur le deuxième (11 avant le match de Lille à 20h) ou sa différence de but hors normes (+31) qui pourra faire douter du contraire.