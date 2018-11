Le PSG s'impose contre Toulouse (1-0) et signe une 14e victoire de rang en championnat

Un éclair de Cavani a suffi. Sans inspiration en l'absence de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG s'en est remis à un coup de génie de son buteur uruguayen pour assurer le service minimum samedi face à Toulouse au Parc des Princes (1-0). C'était un petit Paris à quatre jours du rendez-vous si capital face à Liverpool. Mais il a quand même créé un écart encore plus grand au classement avec cette 14e victoire en 14 journées. En attendant les résultats de Lille et Montpellier, la formation de Thomas Tuchel a désormais quinze points d'avance sur Lyon, son premier poursuivant.

C'est quasiment tout ce qu'il y a à retenir de la performance du PSG. Avec le talent d'Edinson Cavani. El Matador a parfaitement tenu son rôle d'attaquant de référence sans Neymar et Mbappé. D'un enchaînement plein de classe, l'Uruguayen a mystifié Kelvin Amian avant de tromper Baptiste Reynet d'une reprise à bout portant (1-0, 10e). Un but sur la toute première occasion parisienne qui semblait lancer une soirée prolifique pour Paris et pour son avant-centre. Un but finalement précieux, car le PSG n'a pas fait grand-chose par la suite.

La maladresse toulousaine

Il manquait de l'huile dans les rouages parisiens. Il y avait trop de lenteur dans les transmissions, trop de déchet technique et pas assez de mouvement pour déstabiliser un bloc toulousain très dense. Ce Paris qui empile les buts depuis la reprise a eu toutes les peines du monde à se créer des occasions face au 15e du classement. Il y a eu une tête de Thomas Meunier sur un corner d'Angel Di Maria (54e) et une frappe trop enlevée de Christopher Nkunku (89e). Et c'est tout. Dans la production offensive, Paris a certainement livré sa prestation la moins aboutie de la saison.

Toulouse aurait pu en profiter. Mais le doute qui habite la formation toulousaine, sans victoire depuis plus de deux mois et demi, s'est cruellement senti dans le geste final. Et les meilleures chances pour les Violets se sont envolées sur des maladresses de François Moubandje (13e), Aaaron Leya Iseka (35e), Max-Alain Gradel (38e), Kalidou Sidibe (61e), Christopher Jullien (75e) ou Firmin Mubele (76e). Le TFC a eu ses chances, il ne les a pas saisies. Paris n'en en pas eu davantage, mais la première est allée au fond. Au Parc, c'est ce qui a fait toute la différence.