"Tu n'es pas sérieux, mon petit Bernard !" : Le syndicat des joueurs opposé au Boxing Day français

Le syndicat des joueurs (UNFP) a rappelé mercredi qu'il s'opposait à l'organisation d'un "Boxing Day à la française", remis sur la table mardi par Bernard Caïazzo, président du syndicat Première Ligue regroupant les principaux clubs de Ligue 1. "Tu n'es pas sérieux, mon petit Bernard !", écrit l'UNFP dans un communiqué sous forme de lettre écrite par le Père Noël.

"Devrais-je également te rappeler, comme tu l'as mentionné dans ta lettre d'ailleurs, que l'UNFP n'est pas favorable à ce Boxing Day, non pas pour s'opposer au... progrès (?), mais parce qu'elle se fait l'écho des footballeurs professionnels qu'elle représente ?", poursuit l'instance coprésidée par Philippe Piat et Sylvain Kastendeuch.

"Ils veulent non seulement préserver ce moment en famille, mais aussi protéger leurs corps, si durement sollicités, tout autant qu'il leur est nécessaire 'd'oublier' la compétition. Mettre au repos la tête et les jambes, comme je les comprends !", peut-on encore lire sous la plume de l'UNFP. Bernard Caïazzo a relancé l'idée de jouer en Championnat entre Noël et le Jour de l'An, comme il est de coutume en Angleterre, mardi lors d'une rencontre avec la presse à Paris.

Selon lui, jouer à ce moment-là de l'année permettrait de "développer le côté festif" en attirant un nouveau public dans les stades en période de vacances scolaires, "comme les enfants et les familles". Cette saison, la Ligue 1 a observé une trêve entre le 23 décembre 2018 et le 11 janvier 2019.