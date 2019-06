Alors que les rumeurs se multiplient ces dernières semaines, nous en savons un peu plus sur les soudaines velléités de Neymar. Devant les médias, le vice-président du Barça, Jordi Cardoner, a été amené à évoquer le mercato du club. Et bien sûr, compte tenu de la conjoncture particulière de ce mercato estival, le sujet principal s'est axé autour du potentiel retour de Neymar au Barça. Un retour envisagé par le joueur et non par l'institution a insisté le dirigeant catalan.

" Neymar veut revenir mais pour Barcelone, ce sujet n'est pas sur la table "

"La vérité, c'est que Neymar veut revenir à Barcelone. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que Barcelone cherche à obtenir la signature du joueur. Ce sujet n'est pas sur la table", a précisé Jordi Cardoner, tout en déclarant qu'il n'avait pas aimé la façon dont son départ s'était passé.

"Des commentaires sont faits selon lesquels nous voudrions signer Neymar. Nous n'avons signé personne. Nous n'avons pas maintenu de contacts avec lui, a-t-il même ajouté. Lui et beaucoup de joueurs veulent jouer pour le FC Barcelone. Cela ne me surprend pas que Neymar ait envie de revenir, et cela arrive dans peu de clubs. Cela s'est passé pour d'autres joueurs, Cesc, Piqué…, a enchaîné Cardoner.

Certes, mais un transfert au Paris Saint-Germain est-il envisageable ? A ce sujet, le vice-président du FC Barcelone se veut prudent. "Il y a des choses que je n’ai toujours pas compris au départ de Neymar. On nous a transmis la volonté du joueur pour revenir, mais il nous faudrait étudier beaucoup de choses et changer certains scénarios pour envisager quelque chose", a-t-il conclu.